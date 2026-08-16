The Times: Британські дрони почали застосовувати для далекобійних ударів по Росії

Протягом останніх пів року почала використовувати БпЛА , виготовлені британськими компаніями, по російських НПЗ.

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Україна протягом останніх шести місяців почала використовувати безпілотники, виготовлені британськими компаніями, для завдання далекобійних ударів по території Росії.

Про це пише The Times із посиланням на джерела в українських Силах оборони.

За інформацією видання, британські безпілотники стали одним із елементів кампанії України з ураження російської військової та енергетичної інфраструктури на значній відстані від лінії фронту.

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Співрозмовники The Times підтвердили, що британські безпілотні системи використовувалися в атаках протягом останніх шести місяців.

Серед цілей називають нафтопереробні заводи у Волгограді, Ярославлі та Московському регіоні. Українські далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі Росії спрямовані, зокрема, на зниження її здатності забезпечувати паливом військову машину.

Колишній директор британського відділу спільних бойових дій маршал авіації Грег Бегвелл заявив, що використання британських БпЛА створює додатковий тиск на Москву.

За його оцінкою, удари по нафтовій інфраструктурі можуть мати значний стратегічний ефект, оскільки доходи від експорту нафти залишаються важливими для російської економіки.

Серед британських безпілотників, які, за даними The Times, використовуються під час далекобійних атак, є Nyan – реактивний безпілотник, розроблений компанією Callen-Lenz, дочірньою структурою британської оборонної групи BAE Systems.

Nyan має композитну конструкцію з вуглецевого волокна та розмах крил близько 2,9 метра. Заявлена дальність польоту цієї системи перевищує 250 км.

Безпілотник раніше проходив випробування Королівським флотом Великої Британії. За даними видання, його також могли застосовувати під час атаки на Бєлгород минулого року.

Водночас The Times зазначає, що українські військові використовують не лише Nyan. У далекобійних операціях застосовувалися безпілотники ще однієї британської компанії, назву якої видання не розкриває з міркувань безпеки.

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Один із таких апаратів запускається за допомогою катапульти та має дальність польоту понад 950 км.

Однією з ключових переваг безпілотників є можливість їхнього масового виробництва та застосування.

За оцінкою агенства, вартість таких апаратів зазвичай становить від 50 тисяч до 100 тисяч фунтів стерлінгів. Це значно дешевше за багато західних далекобійних ракет.

Крім того, безпілотники можна накопичувати та запускати великими групами. Це дозволяє створювати значне навантаження на російську систему протиповітряної оборони.

Для порівняння, дальність ракет Storm Shadow, які Велика Британія передавала Україні, становить близько 250 км. Окремі українські далекобійні БпЛА можуть долати значно більші відстані – до приблизно 1800 км.

Саме тому безпілотники стали важливим інструментом української кампанії глибоких ударів по території РФ.

Британські безпілотники раніше застосовувалися і безпосередньо на полі бою.

Зокрема, у квітні українські військові використали важкий безпілотник T-150 виробництва Malloy Aeronautics для знищення мосту через річку Конка на тимчасово окупованій території Херсонської області.

The Times зазначає, що ця операція могла стати першим випадком знищення мосту в бойових умовах із використанням важкого безпілотника.

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За словами українського військового джерела, знайомого з проведенням далекобійних операцій, ЗСУ переважно використовують безпілотники українського виробництва, однак нові британські системи також продемонстрували значну ефективність.

На тлі використання британського озброєння для ударів по території РФ експерти попереджають про можливу реакцію Москви.

Росія неодноразово називала постачання Україні далекобійної зброї однією зі своїх "червоних ліній". Водночас пряме військове протистояння між Росією та НАТО залишається малоймовірним.

За словами британських джерел, більш імовірним сценарієм може стати посилення російських кібероперацій, шпигунської діяльності та інших гібридних дій проти Великої Британії.

Високопоставлений представник британської оборонної сфери заявив, що країна вже стикається зі шпигунськими та кібератаками на критичну інфраструктуру, а активніша підтримка України може призвести до збільшення таких загроз.

Професор Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк назвав реакцію Росії передбачувано загрозливою та припустив, що Кремль використовуватиме ситуацію для посилення риторики про нібито наближення прямої конфронтації із Заходом.

Попри можливі ризики, військова підтримка України з боку Великої Британії продовжується.

У квітні британський уряд оголосив про плани передати Україні близько 120 тисяч безпілотників у 2026 році. Тодішній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що країна планує поставити Україні найбільшу кількість дронів за всю історію двосторонньої військової підтримки.

Директор із військових наук Королівського інституту об'єднаних служб Метью Севілл зазначив, що нинішня українська кампанія далекобійних ударів за масштабами вже перевершує попередні операції із застосуванням крилатих ракет.

За його словами, можливість регулярно здійснювати масовані запуски безпілотників свідчить про спробу України системно впливати на російську військово-промислову систему та енергетичний сектор.

Таким чином, британські безпілотники стають ще одним елементом військового партнерства між Лондоном і Києвом, а розвиток далекобійних БпЛА дозволяє Україні завдавати ударів по важливих російських об'єктах на значній відстані.