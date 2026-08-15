Попри позицію Вашингтона, компанія може ухвалити власне рішення і продовжити співпрацю з виробниками з Китаю.

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти того, щоб Apple закуповувала мікросхеми пам’яті китайського виробництва.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютнік, пише The Wall Street Journal.

Водночас компанія може продовжити такі закупівлі попри позицію американської влади.

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"Адміністрація Трампа не підтримує це. Повинні бути інші вирішення проблеми з пам’яттю, але використання китайської пам’яті американськими компаніями – не найкращий варіант", – сказав Лютнік після відвідин заводу Apple у Х’юстоні.

На запитання, чи доніс він цю позицію безпосередньо до Apple, міністр відповів, що зробив це.

За даними WSJ, високий попит з боку компаній, які будують центри обробки даних для штучного інтелекту, спричинив дефіцит комп’ютерної пам’яті та значне зростання цін. Це створює додатковий тиск на виробників споживчої електроніки, зокрема Apple. Щоб частково компенсувати дефіцит, Apple звернулася до китайських виробників.

За словами джерел, компанія тестує чипи пам’яті китайських CXMT та Yangtze Memory Technologies. Це може стати першим кроком до їх використання в пристроях Apple, які продаватимуться в Китаї.