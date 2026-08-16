Партизани "АТЕШ" розвідали російський ремонтний завод, який відновлює військові паливозаправники

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Партизанський рух "АТЕШ" розвідав територію АТ "261 ремонтний завод" у селищі Панковка Новгородської області Росії.Підприємство займається ремонтом військових паливозаправників для Міноборони РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією партизанів, завод перебуває під управлінням російської державної корпорації "Ростех". Підприємство спеціалізується на капітальному ремонті паливозаправників на базі вантажівок КАМАЗ, "Урал", МАЗ та ЗіЛ.

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Як розповіли в "АТЕШ", після банкрутства підприємство відновило роботу у вересні 2024 року. У 2025 році завод, за даними руху, отримав завдання збільшити вдвічі обсяги ремонту техніки для російського Міноборони.

Партизани заявляють, що за цей період виробничі обсяги підприємства зросли приблизно в чотири рази. В "АТЕШ" пов'язують це зі зростанням потреб російської армії через війну проти України.

Паливозаправники використовуються російськими військами для транспортування пального та заправки бойової техніки. Відновлення таких машин дозволяє російській армії підтримувати логістичне забезпечення своїх підрозділів.

За твердженням "АТЕШ", під час розвідки агенти зафіксували на території підприємства військові паливозаправники.

Також, за даними руху, об'єкт має бетонний периметр із колючим дротом та обладнаний контрольно-пропускний пункт.

"АТЕШ" наголошує, що ремонтні потужності заводу безпосередньо пов'язані із забезпеченням російських військ, оскільки відремонтована техніка повертається до використання в армії РФ.