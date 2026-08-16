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Швейцарія спрямує близько $730 тис. на збереження Києво-Печерської лаври

Цього року Києво-Печерська лавра відзначає 975 років із дня заснування.

Швейцарія спрямує близько $730 тис. на збереження Києво-Печерської лаври
Києво-Печерська лавра
Фото: Сайт президента

Швейцарія спрямує близько 730 тисяч доларів на збереження Києво-Печерської лаври – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

“Ця підтримка має особливе значення саме зараз. Лише за два місяці до 975-річчя Лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери допомагають нам захищати та зберігати її для майбутніх поколінь”, – зазначив він.

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Зазначимо, у 2026 році Києво-Печерська лавра відзначає 975 років із дня заснування. Цю дату офіційно відзначили 15 серпня – у свято Успіння Пресвятої Богородиці. З нагоди ювілею в заповіднику пройшли урочисті заходи за участю керівництва держави та представників ЮНЕСКО.

Сибіга подякував Швейцарії за прояв солідарності, а Делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаку Герберу за те, що приєднався до нас у Києві з нагоди цієї важливої дати. 

“Разом ми захищаємо українську спадщину – невід’ємну частину культурного надбання Європи та всього світу”, – додав міністр.

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