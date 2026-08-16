В Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Про це повідомили у ДСНС.
Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку.
Однак через велике пожежне навантаження рятувальникам доводиться проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.
До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.
- Уночі Росія запустила по столиці балістичні ракети, у Києві та області росіяни поранили шістьох людей. Виникли пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.
- Через нічну атаку РФ повністю знищені книжкові павільйони на ринку "Петрівка" у Києві, також пошкоджено приміщення видавництва "Наш формат".