Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
ГоловнаСуспільствоВійна

В Оболонському районі Києва ліквідовують наслідки російського обстрілу

Пожежі, спричинені атакою, вже ліквідували.кик

В Оболонському районі Києва ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу в українській столиці

В Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку.

Однак через велике пожежне навантаження рятувальникам доводиться проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies