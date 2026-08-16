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В Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку.

Однак через велике пожежне навантаження рятувальникам доводиться проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.

До ліквідації залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.