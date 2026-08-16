У Києві проходить мітинг на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова і за повернення його на посаду.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Напередодні організатори повідомили, що запланована протестна хода "За діалог і відповідальність" - вона розпочнеться під Аркою Свободи (колишня "Арка “Дружби Народів") і - до площі Івана Франка.
Станом на 19:50 близько 1 тис. учасників зібралися біля арки. Як і в попередні дні протесту головним атрибутом протесту є так звані "картонки" з різноманітними написами: "Поверніть Федорова", "Федоров – МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?", "Який план війни?" та багато інших.
Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова в Міноборони. Також є поодинокі "картонки" з написом "Мінвет – ветеран".
Серед вимог протестувальників: зрозуміла комунікація влади та підходи, які гарантують безпеку та ефективне управління оборонним сектором.
Ходу супроводжує поліція діалогу. Також присутні співробітники українських і зарубіжних ЗМІ.
За інформацією медіа, протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі проходить щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.
Раніше Федоров у інтервʼю зі Сергієм Стерненком визначив дедлайн для свого рішення про подальшу карʼєру як 17-18 серпня – день повернення Верховної Ради до роботи. Він сказав, що не чув від президента чіткого "ні" на те, чи зможе повернутися на посаду.
Раніше Федоров сказав, що побороти корупцію можна лише на посаді міністра оборони. Президент пропонував йому різні посади, зокрема - віцепремʼєра.
Звільнення Михайла Федорова
- У липні президент Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький, який керував «Нафтогазом». Президент сказав, що він є найбільш підготовленим для посади прем'єра в контексті підготовки до дуже важкої зими. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не міністр оборони Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.
- Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не внесли. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а згодом уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби. Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.
- Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. З 16 липня в містах України тривають протести з вимогою повернути Федорова до міністерства оборони.
- Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.
- Нещодавно Збройні Сили отримали нового головнокомандувача – Михайла Драпатого. Також змінився керівник Генштабу. Федорову президент пропонував різні посади від радника до віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Однак він сказав, що згоден лише на посаду міністра оборони.
- Також президент, коментуючи заміну головкома і звільнення Федорова, сказав, що він потребував одностайності військового командування і міністерства оборони, оскільки перед Україною стоять виклики браку антибалістики та можливої нової мобілізації окупантів.