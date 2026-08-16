У Києві проходить мітинг на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова і за повернення його на посаду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні організатори повідомили, що запланована протестна хода "За діалог і відповідальність" - вона розпочнеться під Аркою Свободи (колишня "Арка “Дружби Народів") і - до площі Івана Франка.

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Станом на 19:50 близько 1 тис. учасників зібралися біля арки. Як і в попередні дні протесту головним атрибутом протесту є так звані "картонки" з різноманітними написами: "Поверніть Федорова", "Федоров – МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?", "Який план війни?" та багато інших.

Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова в Міноборони. Також є поодинокі "картонки" з написом "Мінвет – ветеран".

Серед вимог протестувальників: зрозуміла комунікація влади та підходи, які гарантують безпеку та ефективне управління оборонним сектором.

Ходу супроводжує поліція діалогу. Також присутні співробітники українських і зарубіжних ЗМІ.

За інформацією медіа, протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі проходить щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

Раніше Федоров у інтервʼю зі Сергієм Стерненком визначив дедлайн для свого рішення про подальшу карʼєру як 17-18 серпня – день повернення Верховної Ради до роботи. Він сказав, що не чув від президента чіткого "ні" на те, чи зможе повернутися на посаду.

Раніше Федоров сказав, що побороти корупцію можна лише на посаді міністра оборони. Президент пропонував йому різні посади, зокрема - віцепремʼєра.

Звільнення Михайла Федорова