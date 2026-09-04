Українка розібралася із «нейтральною» суперницею менш ніж за півтори години.

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Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) декласувавала «нейтральну» росіянку Катерину Александрову (WTA №19) в 1/16 фіналу US Open-2026 – 2:0 (6:3, 6:2).

Про це повідомляє LB.ua.

Упродовж поєдинку, який тривав 1 годину 18 хвилин Марта виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

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Загалом матч на US Open став третім очним для тенісисток. Костюк здобула першу перемогу над Александровою в кар’єрі.

Таким чином вона пройшла до 1/8 фіналу US Open, де зіграє проти переможниці пари Енн Лі (WTA №28) – Лінда Носкова (WTA №6).

Ще одна українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №9) свій матч 1/16 фіналу зіграє проти «нейтральної» росіянки Анни Калінської (WTA №23). Матч заплановано на 04:00 за Києвом 5 вересня.

Нагадаємо, до 1/8 фіналу US Open серед українок також пройшла Юлія Стародубцева (WTA №58). В 1/16 фіналу змагань вона здолала Марію Саккарі з Греції (WTA №35).