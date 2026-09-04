Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаСпорт

Теніс: Костюк перемогла росіянку Александрову в 1/16 фіналу US Open-2026

Українка розібралася із «нейтральною» суперницею менш ніж за півтори години.

Теніс: Костюк перемогла росіянку Александрову в 1/16 фіналу US Open-2026
Емоції Марти Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) декласувавала «нейтральну» росіянку Катерину Александрову (WTA №19) в 1/16 фіналу US Open-2026 – 2:0 (6:3, 6:2).

Про це повідомляє LB.ua.

Упродовж поєдинку, який тривав 1 годину 18 хвилин Марта виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

Реклама

Загалом матч на US Open став третім очним для тенісисток. Костюк здобула першу перемогу над Александровою в кар’єрі.

Таким чином вона пройшла до 1/8 фіналу US Open, де зіграє проти переможниці пари Енн Лі (WTA №28) – Лінда Носкова (WTA №6).

Ще одна українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №9) свій матч 1/16 фіналу зіграє проти «нейтральної» росіянки Анни Калінської (WTA №23). Матч заплановано на 04:00 за Києвом 5 вересня.

Нагадаємо, до 1/8 фіналу US Open серед українок також пройшла Юлія Стародубцева (WTA №58). В 1/16 фіналу змагань вона здолала Марію Саккарі з Греції (WTA №35).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies