Михайло Мудрик в останній день трансферного вікна пішов в оренду в "Тоттенгем"

З одного лондонського клубу тимчасово перебрався в інший.

Український футболіст Михайло Мудрик, який отримав право відновити професійну кар'єру після допінгової дискваліфікації тривалістю півтора року, гратиме цього сезону за лондонський "Тоттенгем".

Офіційний сайт клубу за лічені години до закриття трансферного вікна повідомив про підписання орендної угоди про перехід Мудрика з "Челсі" тривалістю один рік. Українець працюватиме під орудою добре відомого йому тренера - колишнього наставника "Шахтаря" Роберто де Дзербі.

За інформацією інсайдерів, оренда Мудрика передбачає можливість викупу прав на гравця наприкінці сезону за 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Також угода нібито містить пункт щодо обов'язкового залучення Михайла до мінімум половини матчів "шпор".

Мудрик приєднався до "Челсі" у 2023 році за приблизно 70 мільйонів євро, ставши найдорожчим українським футболістом в історії. Наприкінці 2024 року стало відомо про його відсторонення у зв'язку з позитивною пробою на заборонений препарат мельдоній. Цього літа Мудрик зміг домогтися припинення дискваліфікації.