Тенісистка Марта Костюк стартувала з перемоги на US Open

У Нью-Йорку до 13 вересня триває Відкритий чемпіонат США з тенісу.

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Друга "ракетка" України Марта Костюк упевнено розпочала виступ на Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2026) у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Укрінформ.

На старті змагань посіяна під 11-м номером Костюк обіграла австралійку Сторм Гантер - 6:4, 6:1.

Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння між американкою Слоун Стівенс та Кларою Таусон з Данії.

Як повідомлялося, US Open пройде у Нью-Йорку до 13 вересня.