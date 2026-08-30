Тенісистка Марта Костюк стартувала з перемоги на US Open

Друга "ракетка" України Марта Костюк упевнено розпочала виступ на Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2026) у Нью-Йорку.
Про це повідомляє Укрінформ.
На старті змагань посіяна під 11-м номером Костюк обіграла австралійку Сторм Гантер - 6:4, 6:1.
Наступною суперницею Марти стане переможниця протистояння між американкою Слоун Стівенс та Кларою Таусон з Данії.
Як повідомлялося, US Open пройде у Нью-Йорку до 13 вересня.
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- 20 серпня Костюк стала чвертьфіналісткою престижного турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті, здолавши в матчі четвертого кола опір першої ракетки Росії Мірри Андрєєвої, яка виступає в нейтральному статусі.