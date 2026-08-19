Далі росіянка, яка не пустила українку у фінал Ролан Гаррос.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого кола змагань WTA 1000 в американському Цинциннаті - заключного великого турніру перед US Open.

За 1 годину і 41 хвилину 11-та ракетка світу здолала опір господарки кортів Слоун Стівенс, яка майже 10 років тому вигравала Відкритий чемпіонат США, а зараз посідає лише 240-ий рядок у рейтингу.

Костюк зробила 7 ейсів і стільки ж подвійних помилок, а перевагу над опоненткою здобула у кінцівці обох партій на подачі Стівенс - двічі по 7:5.

В 1/8 фіналу Марта зіграє проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої. На початку року українка двічі обігрувала представницю топ-10 з рахунком 2:0, але у найвідповідальнішому поєдинку поступилась 0:2 - у півфіналі Ролан Гаррос.