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Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті

Далі росіянка, яка не пустила українку у фінал Ролан Гаррос.

Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого кола змагань WTA 1000 в американському Цинциннаті - заключного великого турніру перед US Open.

За 1 годину і 41 хвилину 11-та ракетка світу здолала опір господарки кортів Слоун Стівенс, яка майже 10 років тому вигравала Відкритий чемпіонат США, а зараз посідає лише 240-ий рядок у рейтингу.

Костюк зробила 7 ейсів і стільки ж подвійних помилок, а перевагу над опоненткою здобула у кінцівці обох партій на подачі Стівенс - двічі по 7:5. 

В 1/8 фіналу Марта зіграє проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої. На початку року українка двічі обігрувала представницю топ-10 з рахунком 2:0, але у найвідповідальнішому поєдинку поступилась 0:2 - у півфіналі Ролан Гаррос.

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