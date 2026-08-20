Марта Костюк помстилась росіянці Андрєєвій за поразку у півфіналі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк стала чвертьфіналісткою престижного турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті, здолавши в матчі четвертого кола опір першої ракетки Росії Мірри Андрєєвої, яка виступає в нейтральному статусі.

Для Костюк це був принциповий матч не лише через громадянство суперниці, але й через прикру поразку у півфіналі Ролан Гаррос. Саме Андрєєва позбавила нашу співвітчизницю можливості вперше в кар'єрі вийти до вирішального матчу на мейджорі.

Перший сет залишився за росіянкою 4:6, але після цього Марта розпочала свою помсту, яка виявилася смачною. У другій партії вона повісила Андрєєвій "баранку", не дозволивши виграти ані гейму - 6:0. Далі психологічна перевага вже була цілком на боці Костюк, тож і третій вирішальний сет минув для неї відносно спокійно - 6:2.

За вихід у півфінал у Цинциннаті Марта Костюк зіграє з переможницею пари Коко Гофф - Маріє Боузкова.