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Українська веслувальниця Лузан здобула золоту медаль Чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное

Вона стала першою європейкою, яка захистила цей титул.

Українська веслувальниця Лузан здобула золоту медаль Чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное
Людмила Лузан
Фото: НОК

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль Чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані. 

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зазначається, що Лузан вдруге поспіль здобула титул чемпіонки світу у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Свій переможний заїзд вона подолала за 44,40 секунди.

Таким чином, українка стала другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дисципліні. До неї лише канадці Лоренс Венсан-Лапуант вдавалось перемагати двічі поспіль на світовій першості в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

"Історія успіху Людмили на світовій арені розпочалася ще у 2015 році. Тоді 18-річна українка здобула дві срібні медалі чемпіонату світу серед юніорів у Монемор-у-Велью — на дистанціях 200 та 500 метрів. Відтоді Людмила стала однією з провідних спортсменок світового жіночого каное. В її активі — три олімпійські медалі, дві нагороди Європейських ігор, дев’ять титулів чемпіонки світу та вісім звань чемпіонки Європи", - зазначили в НОК.

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