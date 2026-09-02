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FIS допустила російських і білоруських лижників до міжнародних змагань у сезоні 2026/27

Без прапорів, гімнів та національної форми.

FIS допустила російських і білоруських лижників до міжнародних змагань у сезоні 2026/27
Фото: fis-ski.com

Рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) визначила умови, за яких спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних змаганнях у сезоні 2026/27. 

Про це йдеться у пресрелізі FIS.

Рішення ухвалили під час дводенного засідання Ради FIS у швейцарському Туні після нещодавніх рішень Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів із Росії та Білорусі.

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У FIS заявили, що спортсменам і допоміжному персоналу з РФ і Білорусі може бути надано доступ до змагань за умови підписання декларації про нейтралітет, заснованої на принципах, встановлених федерацією.

"Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а у разі порушень будуть передбачені санкції", – ідеться у повідомленні.

Водночас участь російських і білоруських спортсменів буде обмежена окремими змаганнями.

Під час виступів спортсменам заборонять використовувати будь-яку національну символіку, зокрема прапори, гімни та форму з символікою країни.

Також російські та білоруські спортсмени повинні відповідати всім чинним антидопінговим вимогам.

Контекст

  • Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.
  • У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами. 
  • У травні цього року МОК оголосив, що його Виконавчий комітет більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів. 
  • 12 травня, Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв обмеження з білоруських спортсменів на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету. 
  • 17 травня Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під власними прапорами та гімнами. 
  • 19 травня федерація муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою.
  • Нещодавно ФІФА також офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року.
  • У червні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі. В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.
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