Рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) визначила умови, за яких спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних змаганнях у сезоні 2026/27.
Про це йдеться у пресрелізі FIS.
Рішення ухвалили під час дводенного засідання Ради FIS у швейцарському Туні після нещодавніх рішень Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів із Росії та Білорусі.
У FIS заявили, що спортсменам і допоміжному персоналу з РФ і Білорусі може бути надано доступ до змагань за умови підписання декларації про нейтралітет, заснованої на принципах, встановлених федерацією.
"Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а у разі порушень будуть передбачені санкції", – ідеться у повідомленні.
Водночас участь російських і білоруських спортсменів буде обмежена окремими змаганнями.
Під час виступів спортсменам заборонять використовувати будь-яку національну символіку, зокрема прапори, гімни та форму з символікою країни.
Також російські та білоруські спортсмени повинні відповідати всім чинним антидопінговим вимогам.
Контекст
- Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.
- У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами.
- У травні цього року МОК оголосив, що його Виконавчий комітет більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів.
- 12 травня, Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв обмеження з білоруських спортсменів на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету.
- 17 травня Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під власними прапорами та гімнами.
- 19 травня федерація муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою.
- Нещодавно ФІФА також офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року.
- У червні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі. В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.