Без прапорів, гімнів та національної форми.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) визначила умови, за яких спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних змаганнях у сезоні 2026/27.

Про це йдеться у пресрелізі FIS.

Рішення ухвалили під час дводенного засідання Ради FIS у швейцарському Туні після нещодавніх рішень Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів із Росії та Білорусі.

Реклама

У FIS заявили, що спортсменам і допоміжному персоналу з РФ і Білорусі може бути надано доступ до змагань за умови підписання декларації про нейтралітет, заснованої на принципах, встановлених федерацією.

"Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а у разі порушень будуть передбачені санкції", – ідеться у повідомленні.

Водночас участь російських і білоруських спортсменів буде обмежена окремими змаганнями.

Під час виступів спортсменам заборонять використовувати будь-яку національну символіку, зокрема прапори, гімни та форму з символікою країни.

Також російські та білоруські спортсмени повинні відповідати всім чинним антидопінговим вимогам.

Контекст