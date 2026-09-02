WSJ: Росія використовує аеропорт у Мальдівах для обходу західних санкцій

Через аеропорт у Мале до РФ можуть переправляти електроніку, авіадеталі та товари подвійного призначення.

Росія використовує Мальдіви як один із нових маршрутів для обходу західних санкцій. Через міжнародний аеропорт у Мале до РФ переправляють товари, експорт яких до Росії обмежений: зокрема електронні компоненти та авіаційні деталі.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal.

За даними видання, через Мальдіви вже пройшли товари на сотні мільйонів доларів. Частина з них має подвійне призначення – може використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

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Щоранку в аеропорту Мале приземляється літак російської авіакомпанії "Аерофлот". Місцеві посередники та пов’язані з Росією логістичні компанії допомагають оформити вантажі, після чого їх перевантажують на рейс до Москви.

За інформацією WSJ, вантажі часто не проходять повноцінного митного оформлення на Мальдівах і не залишають територію аеропорту. Для подальшого перевезення оформлюють нову авіанакладну, у якій уже може не зазначатися початковий продавець товару.

В одному з описаних виданням випадків німецька компанія Kraemer Mining у травні 2024 року продала обладнання приблизно на 9 тисяч євро компанії з Киргизстану. Вантаж доставили з Німеччини до Мале, після чого його перевантажили на літак "Аерофлоту" до Москви.

У новій авіанакладній уже не згадувалася німецька компанія, а отримувачем було вказано російського імпортера з Красноярська.

Серед вантажів, які, за даними розслідування, проходили через Мальдіви, – мікрочипи, оптичні прилади, авіаційні заклепки та болти, які можуть застосовуватися як у цивільній техніці, так і у військовій промисловості.

Зокрема, мікрочипи можуть використовуватися у складних системах наведення ракет, а авіаційні компоненти – для ремонту літаків.

Частина товарів після прибуття до Росії потрапляє до компаній, які перебувають під санкціями. Серед них – найбільший російський внутрішній авіаперевізник S7 Airlines та його підприємства з технічного обслуговування.

Офіційна статистика Мальдів показує майже відсутність експорту до Росії. Водночас російські дані, проаналізовані американською компанією Import Genius, свідчать про різкий стрибок імпорту з країни.

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У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяг такого імпорту перевищив 630 млн доларів, тоді як роком раніше становив менш як 7 млн доларів.

У 2024 році показник становив близько 160 млн доларів. Водночас дослідники вважають ці цифри заниженими, оскільки російська влада почала обмежувати доступ до торговельної статистики.

Західні посадовці заявляють, що Мальдіви перебувають під дедалі більшим тиском США та Європи через використання країни як транзитного пункту. Однією з проблем називають обмежені можливості місцевої митниці: транзитні вантажі зазвичай не оглядають фізично, а контроль значною мірою ґрунтується на документах.

Водночас торгівля через аеропорт Мале продовжує зростати. У липні Maldives Airports Company повідомила про рекордний добовий обсяг транзитних вантажів – 126 тонн за один день.