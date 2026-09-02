У Молдові неподалік кордону з Україною виявили обгорілу ділянку та уламки металу й пластику

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У Штефан-Водському районі Молдови вночі чули сильний вибух. Згодом неподалік села Крокмаз, приблизно за шість кілометрів від державного кордону, виявили обгорілу ділянку землі та фрагменти металу й пластику.

Про це вранці 2 вересня повідомила Прикордонна поліція Молдови, інформує Newsmaker.

Близько 02:30 патруль прикордонного сектору почув звук, схожий на проліт ракети. Через дві хвилини прикордонники зафіксували сильний вибух.

Українська сторона повідомила колег з Молдови, що в цьому районі була оголошена повітряна тривога. Водночас порушення повітряного простору не зафіксували.

Близько 07:10 прикордонники виявили обгорілу ділянку та уламки металу і пластику. Наразі на місці працюють спеціалізовані підрозділи, які мають встановити всі обставини події.