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У Молдові неподалік кордону з Україною виявили обгорілу ділянку та уламки металу й пластику

Патруль поліції чув звук, схожий на проліт ракети.

У Молдові неподалік кордону з Україною виявили обгорілу ділянку та уламки металу й пластику
Вибухотехнік Молдови, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Штефан-Водському районі Молдови вночі чули сильний вибух. Згодом неподалік села Крокмаз, приблизно за шість кілометрів від державного кордону, виявили обгорілу ділянку землі та фрагменти металу й пластику.

Про це вранці 2 вересня повідомила Прикордонна поліція Молдови, інформує Newsmaker.

Близько 02:30 патруль прикордонного сектору почув звук, схожий на проліт ракети. Через дві хвилини прикордонники зафіксували сильний вибух.

Українська сторона повідомила колег з Молдови, що в цьому районі була оголошена повітряна тривога. Водночас порушення повітряного простору не зафіксували.

Близько 07:10 прикордонники виявили обгорілу ділянку та уламки металу і пластику. Наразі на місці працюють спеціалізовані підрозділи, які мають встановити всі обставини події. 

  • Вчора у румунському повіті Васлуй виявили пошкоджений безпілотник із вибухівкою. Його знайшов місцевий житель на сільськогосподарському полі, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Молдовою.
  • Під час первинної перевірки спеціалісти встановили, що апарат містить вибухівку. Слідчі мають встановити обставини, за яких дрон опинився на території Румунії, а також його походження. 
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