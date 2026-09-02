У Молдові неподалік кордону з Україною виявили обгорілу ділянку та уламки металу й пластику

У Штефан-Водському районі Молдови вночі чули сильний вибух. Згодом неподалік села Крокмаз, приблизно за шість кілометрів від державного кордону, виявили обгорілу ділянку землі та фрагменти металу й пластику.
Про це вранці 2 вересня повідомила Прикордонна поліція Молдови, інформує Newsmaker.
Близько 02:30 патруль прикордонного сектору почув звук, схожий на проліт ракети. Через дві хвилини прикордонники зафіксували сильний вибух.
Українська сторона повідомила колег з Молдови, що в цьому районі була оголошена повітряна тривога. Водночас порушення повітряного простору не зафіксували.
Близько 07:10 прикордонники виявили обгорілу ділянку та уламки металу і пластику. Наразі на місці працюють спеціалізовані підрозділи, які мають встановити всі обставини події.
- Вчора у румунському повіті Васлуй виявили пошкоджений безпілотник із вибухівкою. Його знайшов місцевий житель на сільськогосподарському полі, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Молдовою.
- Під час первинної перевірки спеціалісти встановили, що апарат містить вибухівку. Слідчі мають встановити обставини, за яких дрон опинився на території Румунії, а також його походження.