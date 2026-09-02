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ГУР публікує дані російських науковців, які працюють на війну

При цьому більшість із них продовжує співпрацювати з вченими з інших держав, проводити спільні дослідження, виступати співавторами наукових статей у провідних світових наукових виданнях. 

ГУР публікує дані російських науковців, які працюють на війну
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки публікує інформацію про 17 російських вчених і розробників із російських інститутів та установ, задіяних у розробках і дослідженнях військового та подвійного призначення.

Дані опубліковані в розділі "Інженери агресії" на порталі "War&Sanctions". 

Серед них:

  • наукові співробітники Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), на базі якого працює Центр технології штучного інтелекту з лабораторією цифрових технологій спеціального призначення, партнерами якої виступають холдинг “Високоточні комплекcи” та “Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А.Г. Шипунова";
  • професори та доценти Сколківського інституту науки та технологій (Сколтеху), який здійснює розробки у сферах виготовлення турбінних лопаток для авіаційних двигунів, матеріалів і покриттів для БпЛА та космічних апаратів, виробництва напівпровідників;
  • керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем Центрального аерогідродинамічного інституту імені М. Є. Жуковського (ЦАГІ), які розробляють стандарти для БпЛА, керують науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами у сфері використання штучного інтелекту в системах управління БпЛА.
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У ГУР наголосили, що більшість із них продовжує співпрацювати з вченими з інших держав, проводити спільні дослідження, виступати співавторами наукових статей у провідних світових наукових виданнях, відвідувати міжнародні заходи та конференції.

Отриманий від такої співпраці досвід вони використовують не лише для створення та модернізації зброї, а й формування стратегічної переваги Росії у сучасній технологічній гонці озброєнь.

"Наука в Росії безпосередньо працює на війну. Вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи РФ співпрацюють з міністерством оборони РФ, підприємствами російського ВПК, виконують роботи за державними програмами з розробки нових зразків озброєння та технологій для них, імпортозаміщення підсанкційних складових. При цьому деякі російські заклади та окремі їхні співробітники продовжують співпрацювати зі світовою науковою спільнотою, зокрема в межах міжнародних грантових програм", - йдеться в повідомленні.

У ГУР нагадали, що в липні цього року Міністерство оборони США внесло більше 30 російських інститутів та установ до списку організацій, які беруть участь у діяльності, що загрожує національній безпеці США, та запровадило заборону на співпрацю з ними та їхніми співробітниками.

"Заходи, ухвалені у США в липні цього року — хороший початок на шляху до блокування представників науки, що служать агресорам. ГУР МО закликає розширити список заборонених наукових установ (зокрема на союзників росії — Іран та КНДР), синхронізувати дії між партнерами та запровадити дієвий контроль за виконанням обмежень. Наука має служити прогресу, а не терору", - зазначили в ГУР. 

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