У ГУР розповіли деталі ураження російського комплексу «Новатек-Усть-Луга»

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Сьогодні, 1 вересня, військовослужбовці ГУР та Сил оборони уразили російський комплекс «Новатек-Усть-Луга».

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

«1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної з Силами оборони України deepstrike-операції вгатили комплекс “новатек-усть-луґа” в лєнінградській області на росії», - йдеться у повідомленні.

Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На заводі спалахнула масштабна пожежа.