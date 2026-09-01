У ГУР розповіли деталі ураження російського комплексу «Новатек-Усть-Луга»

Сьогодні, 1 вересня, військовослужбовці ГУР та Сил оборони уразили російський комплекс «Новатек-Усть-Луга».
Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.
«1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної з Силами оборони України deepstrike-операції вгатили комплекс “новатек-усть-луґа” в лєнінградській області на росії», - йдеться у повідомленні.
Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На заводі спалахнула масштабна пожежа.
- Вночі у РФ скаржилися на понад 500 дронів. Зафіксували пошкодження в портовій зоні Усть-Луги. За словами місцевої влади, над регіоном за ніч начебто знищили понад 50 дронів.