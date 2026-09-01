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​СБУ: 15 років за ґратами проведе житель Львівщини, який шпигував за військовими авіабазами для РФ

Також планував облаштувати в лісі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ і видом на потенційну «ціль».

​СБУ: 15 років за ґратами проведе житель Львівщини, який шпигував за військовими авіабазами для РФ
засуджений зрадник зі Львівщини
Фото: прокуратура України

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав житель Львівщини, якого СБУ викрила торік у травні 2025 року на коригуванні ударів по регіону.

Як ідеться на сайті СБУ, ФСБ завербувала місцевого безробітного, коли він публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів.

За матеріалами справи, агент відстежував розташування військових авіабаз на території західного регіону, по яких РФ готувала повітряні атаки.

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Зловмисник об’їжджав місцевість на авто, щоб виявити та передати ФСБ координати летовищ, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація ЗСУ.

Він фотографував об’єкти із прив’язкою до місцевості й позначав їхні геолокації на гугл-картах для подальшого «звіту» куратору з Росії. Також планував облаштувати в лісі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ та видом на потенційну «ціль».

За допомогою «відеопастки» російські спецслужбісти сподівались у режимі реального часу відстежити наявність військової техніки і завдати по ній ракетно-дроновий удар.

Співробітники СБУ викрили зрадника на початковому етапі його роботи і затримали його за місцем проживання.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді.

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