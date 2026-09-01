В українських університетах розпочинають навчання майже 300 тисяч першокурсників

Всього у закладах вищої освіти навчатимуться понад мільйон осіб.

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Новий навчальний рік в українських університетах розпочинають понад 1 мільйон студентів. Майже 300 тисяч із них – вступники, які цього року зараховані на бакалаврат і магістратуру.

Про це повідомили у міністерстві освіти і науки України.

Під час вступу на бакалаврат і медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру:

подано понад 1,2 млн заяв на конкурсні пропозиції;

алгоритм сформував 212 837 рекомендацій: 73 129 — на бюджет, 139 708 — на контракт;

зараховано 222 342 вступники: 70 510 — на бюджет, 151 832 — на контракт;

96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням;

72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 92,7% – за одним із трьох найвищих пріоритетів.

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6 132 вступники скористалися квотою-2. Це спеціальні умови вступу для визначених категорій вступників із тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій.

Найбільше вступників зараховано на такі спеціальності:

менеджмент — 19 681;

психологія — 12 140;

середня освіта — 9 094;

філологія — 8 754;

маркетинг — 7 979.

57,2% першокурсників навчатимуться у п’яти найбільших освітніх центрах: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах: на конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв.

49 475 вступників, зарахованих на бюджет, навчатимуться за спеціальностями з особливою підтримкою держави — напрямами, важливими для відновлення та розвитку України. Це, зокрема, майбутні вчителі, інженери, будівельники, аграрії та фахівці інших напрямів, підготовку яких держава стимулює відповідно до потреб країни. Загалом це 50,2% нових студентів, які навчатимуться за державним замовленням.

Які тенденції вступу на магістратуру

На магістерські програми вступники подали 215 408 заяв.

За результатами автоматизованого розподілу сформовано 80 312 рекомендацій:

28 354 — на бюджет;

51 958 — на контракт.

Станом на початок нового навчального року на магістратуру вже зараховано 72 489 вступників:

28 054 — на бюджет;

44 435 — на контракт.

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Майже всі бюджетні рекомендації, а це 98,9%, завершилися зарахуванням.

Водночас 88,6% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 98,5% — за одним із трьох найвищих пріоритетів.

Якщо враховувати бюджетні й контрактні рекомендації разом, 79,8% рекомендацій сформовано за першим пріоритетом, а 96,2% — за одним із перших трьох.

Найбільше вступників на магістратуру зараховано на такі спеціальності:

психологія — 7 890;

право — 6 202;

середня освіта — 4 732;

публічне управління та адміністрування — 2 915.

Окрема тенденція вступу на магістратуру — переважно контрактний характер заочної форми навчання. 95,3% рекомендацій на заочну магістратуру сформовано на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Найбільше вступників на бакалаврат зарахували:

Національний університет «Львівська політехніка» — 12 175;

КПІ імені Ігоря Сікорського — 8 148;

КНУ імені Тараса Шевченка — 7 835;

ЛНУ імені Івана Франка — 7 706;

Державний торговельно-економічний університет — 5 317.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували:

Національний університет «Львівська політехніка» — 2 660;

КНУ імені Тараса Шевченка — 2 616;

КПІ імені Ігоря Сікорського — 1 734;

ЛНУ імені Івана Франка — 1 728;

Національний університет біоресурсів і природокористування України — 1 348.

Що із стипендіями

Академічні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти зростуть із вересня удвічі. Також збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань та обдарованих молодих митців.

Продовжує діяти й система академічних грантів для вступників, які навчаються за контрактом. Вступники з високими результатами НМТ можуть повністю або частково компенсувати вартість навчання за рахунок державного гранту.

Вступники з найкращими результатами вступних випробувань на магістратуру — ЄВІ, ЄФВВ та/або ЄДКІ — зможуть отримати академічні гранти у розмірі 27 000 або 40 000 грн на навчальний рік. Кошти допоможуть повністю або частково покрити вартість контрактного навчання.

Окремо подавати заяву на грант не потрібно. Сертифікат сформується автоматично на підставі даних ЄДЕБО.

Сповіщення надійде в застосунок Дія до 14 вересня. У ньому буде зазначено рівень гранту, суму на навчальний рік, заклад освіти та освітню програму. Для отримання гранту здобувачу потрібно підтвердити сертифікат у Дії за допомогою Дія.Підпису.

Основний етап зарахування завершено, однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня. Вступники, які не отримали рекомендації під час автоматизованого розподілу або не виконали вимоги за наданою рекомендацією, ще можуть взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця.

Також триває вступ до аспірантури та наступні етапи зарахування на окремі рівні вищої освіти.