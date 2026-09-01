Головне за ніч та ранок вівторка, 1 вересня: «Циркони» на Київ та Київщину, удар балістикою по Укрзалізниці, 210 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 210 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, влучання по міжнародній поромній переправі "Орлівка", початок нового навчального року.

Унаслідок нічної атаки на столицю загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 2 дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уночі Повітряні Сили повідомили про швидкісні цілі на Миколаївщині, які рухалися у північно-західному напрямку. Водночас Київ був під балістичним обстрілом, по столиці росіяни також били "Цирконами".

За інформацією моніторингових каналів, крилаті ракети "Калібр" були запущені росіянами з акваторії Чорного моря. Повітряну тривогу оголошували у центральних та західних регіонах, включно з Тернопільською, Хмельницькою, Рівненською та Чернівецькою областями.

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Для Одеси також була загроза реактивних БПЛА.

У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. Загинули сім людей, серед яких - шість співробітників УЗ, є поранені.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч - вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…. Але все це - ніщо поруч із жахливою втратою колег. Звʼязуємось із близьким. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч", - додав Перцовський.

Станом на 9:00 кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю на Київщині збільшилася до чотирьох. Ще 13 людей отримали поранення, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Підрозділами ДСНС евакуйовано 48 осіб та деблоковано з-під завалів двох людей.

Більше інформації – в новині.

Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець, повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких", – написав він у Telegram.

Президент зазначив, що у багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 210 боєзіткнень, найбільше (45) - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Новоселівки та Павлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 489 640 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вночі російські ударні безпілотники типу "Shahed" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні.

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Влучання відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС.

Оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску. Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

У ніч на 1 вересня Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару - Одещина і Київщина.

Ворог атакував:

балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. РФ;

крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;

протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

S8000 "Бандероль" із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;

218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль”;

5 крилатих ракет "Калібр";

187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі.

Станом на ранок атака тривала.

В Україні 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Попри повномасштабну війну, понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно, ще більш як 2,2 тисячі – у змішаному форматі. Дистанційне навчання організували у 1306 закладах, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Безпека залишається головною умовою організації навчання. Понад 82% шкіл, які працюватимуть очно, мають доступ до власних або інших облаштованих укриттів. Цього року держава спрямувала 5 млрд гривень на будівництво та облаштування захисних споруд у школах.

Загалом навчальний рік у 11 940 школах розпочинають понад 3,5 млн учнів. До першого класу пішли 243 398 дітей. Освітній процес забезпечуватимуть понад 366 тисяч педагогів.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з російським урядовцем Антоном Силуановим заявив, що Росія не може розраховувати на економічне послаблення з боку США, доки не припинить війну проти України.

Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Під час зустрічі Силуанов намагався обговорити можливі сфери економічної співпраці. У відповідь Бессент, як стверджує джерело, "рішуче перервав" його і заявив, що нічого неможливо зробити, доки війна не завершиться.

Представниця Мінфіну США Ерін Браун також підтвердила, що Бессент обговорював із Силуановим необхідність завершення війни. За її словами, американський міністр "передав йому, що війна має закінчитися", а США прагнуть мирного врегулювання.

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