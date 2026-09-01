Депутатам облаштували місце для голосування під час тривог, - Стефанчук

Апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".
"Коли починається повітряна тривога, за регламентом і постановою Верховної Ради України, ми маємо переривати роботу і йти в укриття. Зрозуміло, що це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Рада мала б відводити на свою конституційну діяльність. Оскільки збільшилась кількість та тривалість атак, фактично це може призвести до паралічу діяльності. Саме через це ми запропонуємо народним депутатам альтернативний варіант", – розповів Стефанчук.
За його словами, депутатам запропонують проходити в конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення, які вже облаштовані для проведення пленарних засідань.
У залі наразі вже облаштовано робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392 (на 31 місце). Також у залі наявна трибуна та круглий стіл, де запропонують місця головам комітетів, доповідачам для представлення законопроєктів чи охочим виступити. Крім того, у залі є умови для проведення трансляції засідань.
Стефанчук додав, що розглядались також інші варіанти проведення засідань, проте вони наразі залишаються резервними, а інформація про них не розголошується.
Щодо самого процесу голосування, нардепам запропонують два варіанти: голосування підняттям руки та у спеціально розробленій онлайн-системі, яку сьогодні дали протестувати журналістам. В онлайн-системі є можливість переглянути порядок денний, провести голосування та перевірити його результати. Також парламентарі можуть записатись на виступ і перевірити чергу. Щоб увійти в систему, потрібно підключитись до закритої мережі. Надалі необхідно просканувати qr-код, ввести дані, які персонально надаються кожному нардепу, а qr-код змінюватиметься щодня, що унеможливлює голосування у раді відсутності людини в залі.
За словами керівника Апарату Ради В’ячеслава Штучного, розробка такої системи для голосування тривала з початку повномасштабного вторгнення.
"Ми розуміємо всі важливі речі безпекові, які пов’язані з голосуванням. На цю систему не було використано додаткових бюджетних коштів, вона розроблялась нашими власними силами", – зауважив Штучний.
Стефанчук наголосив, що згідно з регламентом, засідання мають проводитись в будівлі Верховної Ради України за адресою вул. Михайла Грушевського, 5, а саме голосування має відбуватись особисто.
Контекст
Чутки про можливе перенесення роботи парламенту з Києва з'явилися після заяви народного депутата Микити Потураєва. 19 серпня в ефірі Radio NV він розповів, що через регулярні повітряні тривоги в столиці повноцінна робота Верховної Ради стає складнішою. За його словами, серед можливих варіантів розглядали й тимчасовий переїзд парламенту до іншого, більш захищеного об'єкта.
Пізніше Стефанчук спростував чутки про те, що парламент планує переносити свою роботу в інше місце.