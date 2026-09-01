Депутатам облаштували місце для голосування під час тривог, - Стефанчук

Наразі вже готові робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392.

Апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли починається повітряна тривога, за регламентом і постановою Верховної Ради України, ми маємо переривати роботу і йти в укриття. Зрозуміло, що це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Рада мала б відводити на свою конституційну діяльність. Оскільки збільшилась кількість та тривалість атак, фактично це може призвести до паралічу діяльності. Саме через це ми запропонуємо народним депутатам альтернативний варіант", – розповів Стефанчук.

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За його словами, депутатам запропонують проходити в конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення, які вже облаштовані для проведення пленарних засідань.

У залі наразі вже облаштовано робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392 (на 31 місце). Також у залі наявна трибуна та круглий стіл, де запропонують місця головам комітетів, доповідачам для представлення законопроєктів чи охочим виступити. Крім того, у залі є умови для проведення трансляції засідань.

Стефанчук додав, що розглядались також інші варіанти проведення засідань, проте вони наразі залишаються резервними, а інформація про них не розголошується.

Щодо самого процесу голосування, нардепам запропонують два варіанти: голосування підняттям руки та у спеціально розробленій онлайн-системі, яку сьогодні дали протестувати журналістам. В онлайн-системі є можливість переглянути порядок денний, провести голосування та перевірити його результати. Також парламентарі можуть записатись на виступ і перевірити чергу. Щоб увійти в систему, потрібно підключитись до закритої мережі. Надалі необхідно просканувати qr-код, ввести дані, які персонально надаються кожному нардепу, а qr-код змінюватиметься щодня, що унеможливлює голосування у раді відсутності людини в залі.

За словами керівника Апарату Ради В’ячеслава Штучного, розробка такої системи для голосування тривала з початку повномасштабного вторгнення.

"Ми розуміємо всі важливі речі безпекові, які пов’язані з голосуванням. На цю систему не було використано додаткових бюджетних коштів, вона розроблялась нашими власними силами", – зауважив Штучний.

Стефанчук наголосив, що згідно з регламентом, засідання мають проводитись в будівлі Верховної Ради України за адресою вул. Михайла Грушевського, 5, а саме голосування має відбуватись особисто.

Контекст

Чутки про можливе перенесення роботи парламенту з Києва з'явилися після заяви народного депутата Микити Потураєва. 19 серпня в ефірі Radio NV він розповів, що через регулярні повітряні тривоги в столиці повноцінна робота Верховної Ради стає складнішою. За його словами, серед можливих варіантів розглядали й тимчасовий переїзд парламенту до іншого, більш захищеного об'єкта.

Пізніше Стефанчук спростував чутки про те, що парламент планує переносити свою роботу в інше місце.