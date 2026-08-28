Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Освітній омбудсмен закликає школи відмовитися від масових заходів 1 вересня

Масові зібрання створять додаткову небезпеку у разі повітряної тривоги.

Освітній омбудсмен закликає школи відмовитися від масових заходів 1 вересня
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Освітній омбудсмен закликала керівників закладів освіти не проводити масові урочистості на початку нового навчального року через безпекові ризики, пов’язані з війною. Про це Надія Лещик написала у Facebook.

Вона наголосила, що масові зібрання створюють додаткову небезпеку в разі повітряної тривоги. Зокрема, швидко та безпечно евакуювати велику кількість дітей з відкритого простору до укриття може бути складно.

Освітній омбудсмен попросила керівників шкіл:

  •  відмовитися від проведення масових урочистостей;
  •  організувати початок навчального року у форматах, які мінімізують ризики;
  • провести з учнями інструктажі з безпеки;
  • перевірити готовність укриттів;
  • приділити увагу психологічній підтримці дітей.

Тим часом у Києві рішення про проведення святкових лінійок до Дня знань ухвалюватимуть безпосередньо заклади освіти. Міська та районні влади не визначатимуть формат таких заходів. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА у відповідь на запит РБК-Україна.

Керівництво кожної школи самостійно вирішуватиме, чи проводити лінійку, а також визначатиме її формат, час і місце. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies