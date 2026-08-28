Освітній омбудсмен закликає школи відмовитися від масових заходів 1 вересня

Освітній омбудсмен закликала керівників закладів освіти не проводити масові урочистості на початку нового навчального року через безпекові ризики, пов’язані з війною. Про це Надія Лещик написала у Facebook.

Вона наголосила, що масові зібрання створюють додаткову небезпеку в разі повітряної тривоги. Зокрема, швидко та безпечно евакуювати велику кількість дітей з відкритого простору до укриття може бути складно.

Освітній омбудсмен попросила керівників шкіл:

відмовитися від проведення масових урочистостей;

організувати початок навчального року у форматах, які мінімізують ризики;

провести з учнями інструктажі з безпеки;

перевірити готовність укриттів;

приділити увагу психологічній підтримці дітей.

Тим часом у Києві рішення про проведення святкових лінійок до Дня знань ухвалюватимуть безпосередньо заклади освіти. Міська та районні влади не визначатимуть формат таких заходів. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА у відповідь на запит РБК-Україна.

Керівництво кожної школи самостійно вирішуватиме, чи проводити лінійку, а також визначатиме її формат, час і місце.