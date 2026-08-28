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У Полтавській громаді впали уламки ворожої цілі. Постраждали люди

Пошкоджено цивільну споруду, 6 автомобілів, покрівлю та скління вікон.

У Полтавській громаді впали уламки ворожої цілі. Постраждали люди
Уламок російського дрона, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

У Полтавській громаді впали уламки ворожої цілі. Постраждали двоє людей, є ушкодження. 

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

«Зафіксовано падіння уламків ворожої цілі у Полтавській громаді. Пошкоджено цивільну споруду, 6 автомобілів, покрівлю та скління вікон прилеглих будинків. Попередньо, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна допомога», – розповів він. 

Також закликав людей, чиє житло чи майно зазнало пошкоджень, звертатися до місцевих штабів із ліквідації наслідків або на гарячу лінію Полтавської ОВА: 0 800 502 230.

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