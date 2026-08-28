Нічні повітряні атаки , 250 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, затримка поїздів через тривоги.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці 28 серпня Київська обласна військова адміністрація повідомила про чергову роботу ППО по ворожих дронах.

Російська армія тероризує ударами Київську область другу добу поспіль. Наслідки ударів зафіксували в Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах. Станом на зараз пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домогосподарств, три багатоквартирні будинки і 16 авто, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

О 10:23 Ткаченко повідомив, що ранкова атака по Бучанському району вбила людину. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Згодом ДСНС повідомила, що в місцях, де триває ліквідація наслідків, є поранені і загиблі. Люди нехтують безпекою і наражаються на ризик потрапити під повторні атаки.

Реклама

Починаючи з першого влучання вночі 27 серпня область зазнала вже 38 ворожих атак.

Учора з 7 ранку по 19:00 ворог запустив по Україні 140 дронів, переважно реактивних. Захисники знешкодили 120. Основним напрямком удару була столиця: там поранені четверо людей, падіння уламків було в різних районах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 250 боєзіткнень, з них 40 – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак.

Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, гармату та пункт управління БпЛА.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1630 окупантів, 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 НРК, 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 483 780 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Реклама

Уночі 28 серпня російська армія знищила сортувальні центри Нової пошти в Сумах та в Київській області. Росія скинула чотири КАБ на термінал у Сумах, пошкодивши три вантажівки.

В Київській області дрон вдарив по сортувальному депо.

«Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування», – йдеться у повідомленні компанії.

Сьогодні, 28 серпня, російська армія атакувала торговельний центр у Запоріжжі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Станом на 09:08 було відомо про чотирьох поранених людей. Площа пожежі становила близько двох тисяч квадратних метрів.

Як видно на опублікованому відео, йдеться про гіпермаркет «Епіцентр».

ППО за ніч знешкодила 137 із 164 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання на 16 локаціях, а ще у 4 місцях впали уламки.

Реклама

Докладніше – в новині.

В Україні продовжують затримуватися поїзди через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше ніж протягом наступної доби, повідомляє пресслужба Укрзалізниці вранці 28 серпня.

Жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту.

Докладніше – в новині.

Вчора через численні повітряні тривоги в Україні запізнювались десятки потягів. Затримки в дорозі сягали кількох годин, найдовше – 17 годин.

Уночі 28 серпня під дроновими ударами перебували і декілька російських регіонів.

Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв повідомив про повітряну тривогу. Рух в бік Москви перекрили, пише Astra з посиланням на Євраєва.

За попередньою інформацією, там під ударом перебував НПЗ. Про вибухи повідомляли і в Саратові.

Також безпілотники атакували Підмосков'я і Москву. Про загрозу ударів попередили також у Владімірській і Іванівській областях.

Мешканці Енгельса, де розташовано аеродром, повідомляли про велику кількість дронів та вибухи в місті.

Реклама

У віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V. Про це повідомив норвезький королівський двір.

Останніми тижнями монарх перебував у лікарні. Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів.

Гаральд, який зійшов на престол у 1991 році, був найстаршим правлячим монархом у Європі. Його наступником стане принц Гокон. Роль монарха в Норвегії є здебільшого церемоніальною та представницькою, повідомляє DW.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!