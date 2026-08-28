Після російських атак на Київщині погіршилася якість повітря у 4 містах

У чотирьох населених пунктах Київської області після російських атак, що тривають другу добу, зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Йдеться про Вишгород, Васильків, Білу Церкву та Бровари.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Моніторингові пости виявили помірні концентрації дрібнодисперсного пилу: саме він є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах.

Через підвищений рівень пилу може виникати дискомфорт під час дихання. Найбільш чутливими до таких умов є діти, літні люди та люди, схильні до подразнення дихальних шляхів.

Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими та по можливості не перебувати тривалий час на вулиці. Також рекомендують пити достатньо води, а за наявності очищувача повітря – використовувати його на максимальній потужності.

Водночас у решті населених пунктів області, де проводять моніторинг, перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили.