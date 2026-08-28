Росія продовжує дезінформаційну кампанію щодо військовополонених, аби створити хибне враження, нібито Москва краще поводиться з українськими бранцями, аніж Україна з російськими.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Зокрема, уповноважена з прав людини РФ Юлія Лантратова заявила, що в Україні буцімто є місця утримання російських військовополонених, куди не допускають представників Червоного Хреста.
За її словами, до “офіційного” українського полону російські військові начебто потрапляють після тривалого перебування у “катівнях”. Жодних доказів цим твердженням вона не надала.
“Незалежні міжнародні та правозахисні організації документують поводження з російськими військовополоненими в Україні та здійснюють моніторинг дотримання їхніх прав. Втім, російська пропаганда намагається підмінити факти вигадками”, – зазначили у ЦПД.
У Центрі нагадують, що ООН і міжнародні правозахисні організації неодноразово документували систематичні випадки катувань українських військовополонених у російському полоні.
- За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, Росія передала Україні тіла 375 українських військовополонених з ознаками катувань, фізичного виснаження та ненадання належної медичної допомоги.