Трамп: "Я не турбуюся, що Росія нападе на НАТО"

Також Трамп спростував повідомлення про те, що очільник ЦРУ Реткліфф попередив Москву не нападати на країни НАТО.

Президент Дональд Трамп заявив, що не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО.

Про це він заявив виданню Axios у телефонному інтерв’ю.

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні й публічно попереджають, що Москва може перевірити рішучість НАТО, а також прихильність Трампа до статті 5, – положення про колективну оборону Альянсу, за допомогою обмеженої атаки чи інших військових провокацій.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок відвідував Москву, де зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. Кілька медіа повідомили, що метою візиту було попередити Москву не нападати на країну НАТО. Однак Трамп спростував ці повідомлення, заявивши, що Реткліфф не передавав такого попередження.

«Я взагалі не стурбований… Жодної проблеми немає», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливу російську провокацію проти країн НАТО. Він назвав поїздку Реткліффа до Москви «звичайною робочою справою» і висловив здивування повідомленнями ЗМІ про неї.

«Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже хороші стосунки. Жодного повідомлення не було, і нічого незвичайного не сталося», – сказав Трамп.

Через дві години під час спілкування з журналістами Трампа знову запитали, чи передавали США російському президенту Володимиру Путіну попередження щодо можливих нападів на країни НАТО. Трамп заявив, що не хоче коментувати це питання, але додав: «Вони не нападатимуть на територію НАТО».

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи публікації в медіа про мету візиту директора ЦРУ до Росії, сказав: «Схоже, путінські спецслужби сказали директору ЦРУ, що він не провокуватиме НАТО. Путін казав директору ЦРУ при президентові Байдені, що не вторгнеться в Україну».

«Нам слід прискорити підготовку оборони», – вважає Сікорський.