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Три аеропорти Великої Британії постраждали від кібератаки

Стався витік даних близько 8,7 мільйонів клієнтів.

Три аеропорти Великої Британії постраждали від кібератаки
Фото: EPA/UPG

Аеропорти Манчестера, Лондона (Станстед) та Іст-Мідлендса постраждали від кібератаки, в результаті якої хакери отримали доступ до даних близько 8,7 мільйонів клієнтів.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стосувався даних, пов'язаних з бронюванням місць на парковці, в залах очікування та прискореним бронюванням, а також реєстрацією на Wi-Fi в аеропорту, а хакери отримали адреси електронної пошти, номери телефонів, реєстраційні номери транспортних засобів та поштові індекси, повідомила компанія MAG, яка керує трьома хабами.

Компанія заявила, що безпека пасажирів та діяльність аеропортів не постраждала. Зламана система не зберігала банківські реквізити чи платіжні дані клієнтів.

В компанії вже усунули всі ризики та вживають відповідних заходів для захисту клієнтів і систем.

Цей інцидент стався на тлі зростання тиску на постачальників та операторів національної інфраструктури щодо покращення їхнього кіберзахисту.

  • Україна та Британія підписали партнерство в галузі штучного інтелекту. Велика Британія буде першим міжнародним партнером, який має доступ до українських лабораторій ШІ.
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