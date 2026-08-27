У Франції через масове скупчення медуз зупинили реактор на найбільшій АЕС Західної Європи

На атомній електростанції Гравлін у Франції зупинили реактор через велике скупчення медуз.

Про це пише France Info.

Новий масовий наплив медуз сприяв превентивному зупиненню двох реакторів, блоків 3 та 6. Оскільки два інші реактори були зупинені з інших причин, а інші працювали на зниженій потужності, жоден із шести реакторів найбільшої атомної електростанції Західної Європи у четвер не працював повноцінно. Проте, в компанії зазначили, що це не впливає на безпеку об'єктів.

Масовий наплив медуз у Франції вже спостерігався у серпні 2025 року. Їх присутність на узбережжі північної Франції є регулярною та сезонною. Однак повідомлення про великі рої в цьому районі стають все частішими щоліта.

АЕС «Гравлін» займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге місце в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі.