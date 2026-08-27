​Польща готова співпрацювати з Україною щодо виробництва ракет для Patriot

Польща має необхідну виробничу спроможність і готовність розпочати на своїй території випуск ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.

Країна також відкрита до співпраці з Україною у цьому напрямку, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає «Європейська правда».

Залевський наголосив, що Польща розглядає виробництво PAC-3 у Європі як важливий крок для зміцнення європейської безпеки.

Він підкреслив, що Польща не прагне конкурувати з Україною чи Німеччиною, а прагне створити ефективну форму співпраці між компаніями та країнами. За його словами, це виробництво безумовно має підтримувати НАТО, а також насамперед Україну.

«Важливо, що ми маємо свої потужності, маємо компетенції, і ми хотіли б долучитися до цього виробництва. І якщо виявиться, що це буде разом з українцями, або з німцями, або з українцями та німцями – це добре. Бо ми не хочемо конкурувати, ми хочемо зміцнити нашу безпеку", – сказав Залевський.

Наразі Польща тісно контактує з компанією-виробником Lockheed Martin та американською адміністрацією, очікуючи на відповідні промислові й політичні рішення.

У 2023 році Україна отримала від країн-партнерів 675 ракет для систем ППО Patriot. У 2025 році постачання склали 354 ракети, при цьому кількість російських ударів збільшилася.

На зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа останній заявив, що США обдумають питання про надання ліцензій на виробництво ракет до Patriot.

Видання Financial Times згодом повідомило, що США досі не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні технологій.