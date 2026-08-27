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​Польща готова співпрацювати з Україною щодо виробництва ракет для Patriot

Наразі Варшава тісно контактує з компанією-виробником Lockheed Martin та американською адміністрацією.

​Польща готова співпрацювати з Україною щодо виробництва ракет для Patriot
Пускова установка системи Patriot
Фото: www.idf.il

Польща має необхідну виробничу спроможність і готовність розпочати на своїй території випуск ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. 

Країна також відкрита до співпраці з Україною у цьому напрямку, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає «Європейська правда».

Залевський наголосив, що Польща розглядає виробництво PAC-3 у Європі як важливий крок для зміцнення європейської безпеки.

Він підкреслив, що Польща не прагне конкурувати з Україною чи Німеччиною, а прагне створити ефективну форму співпраці між компаніями та країнами. За його словами, це виробництво безумовно має підтримувати НАТО, а також насамперед Україну.

«Важливо, що ми маємо свої потужності, маємо компетенції, і ми хотіли б долучитися до цього виробництва. І якщо виявиться, що це буде разом з українцями, або з німцями, або з українцями та німцями – це добре. Бо ми не хочемо конкурувати, ми хочемо зміцнити нашу безпеку", – сказав Залевський.

Наразі Польща тісно контактує з компанією-виробником Lockheed Martin та американською адміністрацією, очікуючи на відповідні промислові й політичні рішення.

  • У 2023 році Україна отримала від країн-партнерів 675 ракет для систем ППО Patriot. У 2025 році постачання склали 354 ракети, при цьому кількість російських ударів збільшилася.
  • На зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа останній заявив, що США обдумають питання про надання ліцензій на виробництво ракет до Patriot.
  • Видання Financial Times згодом повідомило, що США досі не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні технологій.
  • Невдовзі Трамп висловив обережнішу позицію щодо виробництва перехоплювачів - глава Білого дому сказав, що «це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію».
  • У травні цього року Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виробництво ракет до комплексів Patriot. 
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