Bloomberg: Ормузька протока може залишатися замінованою, попри заяви Трампа

Американці могли вже провести значну роботу з розмінування міжнародних вод, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалося.

Союзники Сполучених Штатів вважають, що Ормузька протока, ймовірно, досі залишається замінованою. Їхні оцінки ставлять під сумнів заяви президента США Дональда Трампа про те, що американські військові повністю виявили та знешкодили міни, встановлені Іраном.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування міжнародних вод, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалося. Раніше йшлося про 80-150 мін, встановлених Іраном. Водночас у США заявляють, що ці цифри застаріли. Представник Центрального командування США капітан Тім Гокінс наголосив, що міжнародно визнані маршрути судноплавства в Ормузькій протоці вільні від іранських морських мін.

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Втім, союзники вважають ситуацію значно складнішою. Частина мін могла зміститися під впливом морських течій, тому навіть встановлені раніше райони мінування не обов'язково відповідають їхньому нинішньому розташуванню.

Для відновлення повноцінного комерційного судноплавства потрібна масштабна міжнародна операція. Вона має поєднувати сучасне обладнання для пошуку та знешкодження мін із повітряним і морським прикриттям. Зокрема, союзники хотіли б, щоб Іран дозволив Оману провести відповідну операцію в оманських водах.

Додатковою проблемою залишається загроза атак з боку Ірану. Значна кількість комерційних кораблів залишається в зоні досяжності іранських безпілотників та ракет малої дальності, причому частина суден перебуває поза зоною прикриття американської протиповітряної оборони.

Міжнародна морська організація знову закликала максимально обережно ставитися до проходження Ормузької протоки та не наражати моряків на невиправданий ризик.

Що відомо про розмінування Ормузької протоки?