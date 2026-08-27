Reuters: Пентагон готує щонайменше чотири варіанти щодо чисельності військ США в Європі

Пентагон до 6 листопада підготує для міністра оборони США Піта Гегсета щонайменше чотири варіанти майбутнього розміщення американських військ у Європі. Вони відрізнятимуться чисельністю контингенту, місцями дислокації, темпами можливих змін та витратами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ Пентагону.

Перегляд військової присутності США в Європі розпочали в червні. Його мають завершити у грудні, однак основні сценарії для Гегсета планують сформувати вже на початку листопада.

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Наразі в Європі перебувають близько 80 тисяч американських військовослужбовців. Союзники США побоюються, що перегляд може призвести до масштабного скорочення американського контингенту.

Водночас у Пентагоні запевняють, що остаточного рішення щодо чисельності військ ще немає. Представник відомства заявив, що мета перегляду – отримати широкий спектр варіантів і оцінити переваги та недоліки різних рівнів військової присутності. За його словами, серед сценаріїв можуть бути як збереження нинішнього рівня сил, так і його зменшення.

США переходять до моделі, за якої Вашингтон надаватиме Європі критично важливу, але більш обмежену підтримку, тоді як основна роль у забезпеченні безпеки континенту має належати європейським союзникам.

Пентагон також оцінюватиме, наскільки країни НАТО виконують свої оборонні зобов’язання та які умови створюють для військової присутності США. Зокрема, Вашингтон перевірить доступ американських військових до баз, можливість розміщення сил та використання повітряного простору союзників. Окремо оцінять космічну, кібернетичну та розвідувальну інфраструктуру, яка допомагає США проєктувати військову силу.

Також Сполучені Штати хочуть з'ясувати, чи мають союзники реалістичний план для виконання своїх зобов’язань щодо оборонних витрат і чи зможуть вони заповнити можливі прогалини в силах НАТО після скорочення американської присутності.

Контекст

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже тривалий час заявляє про намір скоротити американські військові ресурси в Європі. Натомість Вашингтон очікує, що європейські країни НАТО візьмуть на себе більшу частину відповідальності за оборону континенту. Трамп також критикував окремих союзників через недостатню, на його думку, підтримку США під час війни з Іраном.

Ще в червні Гегсет звинувачував окремих союзників у тому, що вони користуються перевагами членства в НАТО, не роблячи достатнього внеску в спільну оборону. Тоді він заявив, що перегляд має чітко визначити умови доступу, базування та прольоту для американських військ.

Для оцінки позицій союзників США вже направили країнам НАТО спеціальну анкету, відповіді на яку мають надати до 28 серпня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнавав, що частина претензій Трампа має підстави, однак наголошував: більшість європейських союзників допомагала США.