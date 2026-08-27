Трамп обмежує імпорт іноземного енергообладнання для американських електромереж

Обидві партії занепокоєні, що китайські компоненти в американській енергосистемі можуть мати вразливості, якими здатні скористатися іноземні противники.

Президент США Дональд Трамп підписав надзвичайний указ про заборону використання низки трансформаторів іноземного виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання в національних електричних мережах з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше представники обох американських висловили побоювання, що китайські компоненти в американській енергосистемі можуть мати вразливості, якими здатні скористатися іноземні противники. Також цьому передувала серія кібератак на об'єкти водопостачання, яка показала вразливість критичної інфраструктури країни.

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Указ Трампа загалом забороняє купівлю, імпорт або встановлення певного електрообладнання для високовольтних систем і пов'язаного програмного забезпечення іноземного виробництва, якщо воно становить загрозу для кібербезпеки чи експлуатації.

Документ також створює підстави для можливого запровадження нових умов щодо подальшого використання вже встановленого обладнання – для усунення ризиків. Директива американського президента дозволяє міністру енергетики запроваджувати ці обмеження за необхідності, враховуючи потенційні наслідки для надійності та безпеки. Відмоство має 120 днів на публікацію відповідних норм.

Додамо, підписуючи виконавчий указ, Трамп заявив про “певних іноземних суб'єктів”, які “все частіше створюють та використовують вразливості в системі оптового живлення Сполучених Штатів”.

“Швидке зростання передового виробництва, центрів обробки даних, штучного інтелекту та оборонного виробництва збільшило залежність країни від безперебійного та надійного електропостачання та збільшив від можливих атак або перебоїв у постачанні електроенергії на систему масового енергопостачання”, – йдеться у директиві Трампа.