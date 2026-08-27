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Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії після шести років проживання у США

Діти подружжя навчатимуться у британській школі.

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії після шести років проживання у США
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

Молодший син короля Великої Британії Гаррі разом з дружиною Меган Маркл та дітьми Арчі і Лілібет повернувся на батьківщину після шестирічного проживання у Каліфорнії.

Як пише BBC, приватний літак відомого подружжя у середу прибув до Бірмінгема. Пресслужба герцога та герцогині Сассекських, як офіційно звучать титули Гаррі і Меган, не випустила з цього приводу коментарів. Також біля летовища не було помічено додаткових патрулів поліції. 

Питання безпеки було однією з ключових перепон для перебування родини у Сполученому Королівстві. Гаррі через суд намагався домогтися збереження за ним державної охорони після відмови від обов'язків члена королівської родини - але отримав відмову.

Сассекси дистанціювалися від оточення королеви Єлизавети ІІ у 2020 році. Пізніше Гаррі видав автобіографію "Запасний", у якій критикував ставлення до нього в родині. Після сходження на трон свого батька Чарльза Гаррі лише декілька разів приїздив до Британії. Найгірші стосунки у принца з братом Вільямом, який у майбутньому має стати главою держави.

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