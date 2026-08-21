Метслужба Британії попереджає, що 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень

Метеорологічна служба Великої Британії попередила, що кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке розвивається над Тихим океаном, ймовірно, буде найсильнішим за всю історію спостережень.

Про це повідомляє BBC.

Ель-Ніньйо – це природне явище, яке відбувається над Тихим океаном приблизно кожні два-сім років і може підвищувати глобальну температуру.

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Метеорологи попереджають, що 2027 рік, “дуже ймовірно”, стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

“Зростає кількість доказів того, що погодні умови у світі вже змінюються: в Індії випала нижча за норму кількість мусонних дощів, а у Атлантичному океані зафіксували зниження ураганної активності”, – зазначає видання.

Вітри, що дмуть через Тихий океан за нормальних умов, зазвичай рухаються зі сходу на захід поблизу екватора, несучи теплу воду з Південної Америки до Азії.

Під час Ель-Ніньйо ці сильні вітри, відомі як пасати, слабшають або навіть змінюють напрямок. Це дозволяє теплішій воді поширюватися по центральній та східній частинах тропічного Тихого океану.

Коли температура поверхні моря в цьому районі постійно на 0,5°C вища за норму, синоптики оголошують Ель-Ніньйо.

Спекотна, суха погода може вразити деякі частини Південної Америки, Південно-Східної Азії та Австралії, що збільшить ризик посухи та лісових пожеж.

У минулому в Індії кількість опадів під час мусонів була нижчою за середню в більшість років Ель-Ніньйо, тоді як на півдні США ймовірність сильних дощів та повеней збільшується.