Монстри, розлучення та маніяки: 7 серіалів жовтня

Після бурхливого потоку прем’єр на стримінгових платформах у вересні , жовтень видається значно спокійнішим і пропонує значно менше анонсів телешоу. Це пов’язано також із тим, що на жовтень припадає розпал осіннього сезону в кінотеатрах, коли більшість гучних фестивальних прем’єр нарешті дістається кінопрокату. Утім, кінокритик Ігор Кромф зібрав сім цікавих серіальних прем’єр: тут і юридична драма про розлучення, і адаптація скандинавського неонуара до американських реалій, і навіть історія про морське чудовисько.

“Війна”

Коли: 1 жовтня

Де: НВО

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НВО починає жовтень амбіційною юридичною драмою. Вона має стати антологією, де кожен сезон розглядатимуть нову судову справу з драмами, трагедіями та комедіями навколо процесу. Перший сезон “Війни” стартує з історії розлучення техномагната та популярної акторки (як тут не згадати гучні розриви Ілона Маска). На кону – великі гроші, тож на світ витягнуть весь можливий компромат.

“Війна” продовжує тему “Спадкоємців” – це також оповідь про життя еліт з лакшері-блиском та круговертю скандалів, інтриг та розслідувань, але запакована у жанр юридичної драми.

“На схід від Едему”

Коли: 1 жовтня

Де: Netflix

Netflix відкриває цей місяць геть іншим шоу. “На схід від Едему” – це мінісеріал на основі родинної саги Джона Стейнбека, написаної у 1952 році. Серіал охоплюватиме історію американської родини від часів завершення Громадянської війни до початку Першої світової. Шоураннеркою проєкту стала акторка Зоя Казан, чий дід Еліа Казан у 1955-му зняв першу екранізацію цього роману Стейнбека з Джеймсом Діном в головній ролі.

У новій версії “На схід від Едему” в центрі сюжету буде персонажка Кеті, чию роль виконала Флоренс П’ю. Компанію їй складуть Крістофер Еббот та Майкл Фаст. Це чудовий серіал, якщо ви любите костюмовані драмі про аристократичну добу західної історії.

“Керрі”

Коли 7 жовтня

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Де: Prime

У 1974 році нікому не відомий вчитель англійської мови з Нової Англії Стівен Кінг написав дебютний роман про булінг, дорослішання та телекінез, який проклав йому шлях до звання “короля горорів”. Вже за два роки книжку екранізував Браян Де Пальма, створивши горор, який став класикою жанра.

Новий серіал від Prime є осучасненою адаптацією роману. В режисерському кріслі – Майк Фленеган, який вже зробив ряд екранізацій Кінга (“Гра в Джеральда”, “Життя Чака”, “Доктор Сон”). Шоу розповідатиме не просто про булінг, а про інтернет-сталкінг та інші виклики соціальних мереж. До слова, маестро Кінг сценарій бачив і оцінив його як блискучий.

“З глибини”

Коли: 8 жовтня

Де: Netflix

Netflix також випускає власний горор-серіал в дусі “Щелеп” Стівена Спілберга. Рибальське селище в Північній Атлантці тероризує чудовисько з морського дна. Протистояти хтонічному злу буде простий рибалка у виконанні Джоша Гарнетта та морська біологиня, яку зіграла Маккенезі Девіс.

Шоураннер проєкту Джессі МакКеон зауважив, що створив сценарій на основі автентичних рибальських легенд з острова Ньюфаундленд, перетворивши їх на драматичну та страшну історію протистояння природи та людей.

“Список смертників” (2 сезон)

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Коли 21 жовтня

Де: Prime

Здавалося, що тестостероновий екшн, де Кріс Пратт в образі колишнього “морського котика” бореться з політичною змовою, зупинився на першому сезоні у 2022 році. Але Prime спершу дав йому шанс у вигляді приквелу “Список смертників: Темний вовк”, де розповіли передісторію персонажа Кріса Пратта. А нині, після чотирьох років перерви, серіал отримав другий сезон.

Кріс Пратт отримає помилування від ЦРУ за умови, що зможе затримати колишнього побратима, який перейшов на бік терористів. Очікуємо багато гонитв, вибухів, стрілянин і всього того, за що люблять екшн-серіали.

“Люпен” (4 сезон)

Коли: 23 жовтня

Де: Netflix

Ще одне велике повернення, але цього разу на Netflix. Фанат романів про Арсена Люпена, шляхетний злодій Ассан Діопк (Омар Сі) повертається з новими пригодами після трьох років перерви.

У новому сезоні Люпен буде боротися з двійником, який здійснював крадіжки від його імені, поки сам він перебував у в’язниці. Нове шоу обіцяє багато іронії, азарту та хитромудрих схем.

“Ноктюрн”

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Коли: 30 жовтня

Де: AppleTV

Яблучний сервіс підсумовує серіальний жовтень американською адаптацією скандинавського неонуару з Лівом Шрайбергом в головній ролі.

“Ноктюрн” – це серіал на основі романів Ларса Кеплера: під цим псевдонімом пише шведське подружжя Александра та Александри Андоріл. Сюжет заснований одразу на двох романах подружжя – “Лазар” та “Пісочний чоловік” (не плутати з коміксами Ніла Геймана), які розповідають про детектива Юнна Лінна.

У американській адаптації Лів Шрайберг зіграє Джеймса Лінна – ветерана та поліцейського, який вирішує оселитися в американській глушині. Звісно, саме там стаються резонансні злочини, що вимагають складного розслідування. Тож герою Шрайберга доводиться взятися до справи і зустрітися з антагоністом, якого зіграв Стівен Грехем.