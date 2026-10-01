Ветеранський корпус запустив літературний конкурс для ветеранів та військовослужбовців

Прийом робіт триває з 1 жовтня 2026 року до 31 березня 2027 року. Утім правила можуть змінюватися.

З 1 жовтня Ветеранський корпус запустив Всеукраїнський літературний конкурсу «Слово самовидця», який має на меті зібрати документальну та художню прозу для ветеранів і чинних військовослужбовців Сил оборони України. Про це йдеться в прес-релізі.

За описом, назва «Слово самовидця» відсилає до «Літопису Самовидця» української козацької хроніки XVII століття, створеної безпосереднім учасником і очевидцем описаних подій. Цей принцип ліг в основу конкурсу, де військовий є учасником історії та водночас тим, хто її осмислює і зберігає у слові. Проєкт має на меті продовжити літературну традицію авторів, які пройшли через війни, визвольні змагання та підпільну боротьбу, а згодом перетворили пережите на повісті, романи та мемуари. Серед орієнтирів – Ернст Юнґер, Габріеле д’Аннунціо, Еріх Марія Ремарк, Ернест Гемінґвей, Курт Воннеґут, Джордж Орвелл, Антуан де Сент-Екзюпері, Юрій Горліс-Горський, Іван Багряний, Улас Самчук, Осип Турянський та інші.

Журі конкурсу очолив письменник Василь Шкляр. До складу також увійшли військовослужбовець Олександр Іванцов («Схід»), журналістка Яніна Соколова, режисер і сценарист Володимир Тихий, письменник і військовослужбовець Сергій Пантюк, письменниця Марія Матіос та режисерка і драматургиня Наталка Ворожбит. Продюсером став письменник Володимир Даниленко. Конкурс планують зробити щорічним.

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Згідно з нинішніми умовами, до участі можуть долучитися військові та ветерани ЗСУ, МВС, СБУ, ТрО та інших структур, які воювали або воюють з 2022 року. Один автор може подати один раніше неопублікований твір українською мовою на вільну тему в жанрах мемуари, документальна проза, повість або роман.

Рекомендований обсяг робіт – від 20 тисяч слів (близько від 100 сторінок). Їх можна подавати у форматах PDF, DOC або DOCX. Твори мають бути написані шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. На першій сторінці мають бути зазначені ПІБ, телефон, e-mail та назва підрозділу, в якому автор брав участь під час повномасштабної війни.

Роботи прийматимуть до 31 березня 2026 року. Журі визначить лавреатів у квітні 2027 року. Церемонія нагородження планується в травні 2027 року.

Твори переможців видадуть під брендом конкурсу й розповсюдять у книготорговельних мережах України. Переможці також отримають гонорари та дипломи.

Заступник командира обʼєднання Ветеранського корпусу Олесь Мосенко (позивний «Барс») під час пресконференції в Укрінформ зазначив, що Ветеранський конкурс сприятиме поширенню книжок в українських книгарнях перших трьох переможців під брендом «Слово самовидця».

Водночас Шкляр наголосив, що правила конкурсу можуть змінюватися, зокрема це стосується термінів подання робіт.

«Конкурс лише народжується. Ми вже помітили деякі недогляди. Тому, очевидно, будемо його трохи коригувати, – каже Шкляр. – Дедлайни теж будуть рухомими. Принаймні, на першому етапі. Ми будемо вдосконалюватися».

Даниленко в коментарі для «Апостроф» допустив імовірність того, що будуть розглядати роботи не лише військових та ветеранів, а інших осіб, повʼязаних із війною та фронтом.

«Думаю, це можна вирішити в робочому порядку. Якщо вони надішлють цікаві твори, то чому б ні. Ми можемо зробити винятки. Тому що конкурс рухливий», – зазначив Даниленко.

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