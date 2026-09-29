У Франції показали імерсивну відеоінсталяцію за мотивом роману Тамари Горіха Зерня

19 вересня в l’Hybride у Ліллі представили роботу «Daughter» (Доця), створеною Світланою Рейніш за мотивами однойменним романом Тамари Дуди (Тамара Горіха Зерня) у техніці відеомапінг, в рамках імерсивного проєкту Au-delà des lignes – Romancières en lumière (За межами рядків – жінки-романістки в центрі уваги). Про це йдеться на сайті l’Hybride.

За описом, 8-хвилинна «Daughter» Рейніш поєднує поетичну візуальну мову з уривками з роману та має на меті віддати шану стійкості звичайних людей, тихій силі жінок і непохитній волі до життя. Вона слідкує за подорожжю під час російської окупації Донецька у 2014 році, коли його мешканці трансформуються, а страх поступається місцем рішучості.

Робота створена під час творчої резиденції, організованої Rencontres Audiovisuelles у рамках Video Mapping European Center за підтримки Українського інституту у Франції та L’Europe s’engage en Hauts-de-France за участі Європейського фонду регіонального розвитку.

«Жінки-романістки в центрі уваги» – 40-хвилинний імерсивний відеомапінг, до якого, окрім Рейніш, долучились четверо мисткинь з роботами, натхненними творами письменниць Жорж Санд, Вірджинії Вульф, Маргеріт Дюрас та Коллет.

Виставка триватиме до 1 лютого 2027 року.

Про роман «Доця» Тамари Горіха Зерня:

дебютний роман української письменниці та перекладачки Тамари Горіха Зерня, опублікований у 2019 році видавництвом «Білка»;

розповідає про дівчину, яка переїхала з Волині до Донецька та поступово адаптується до нього. Натомість навесні 2014 року її плани перериває війна;

став Книгою року BBC-2019.

Про Світлану Рейніш:

українська медіа-художниця, режисерка, та віджейка, відома як VJ Reinish;

працює над інсталяціями, відеопоезіями, театральними постановками, а також займається відео-артом, живописом, графіті та лендартом;

лавреатка Міжнародного конкурсу відеопоезії «CYCLOP» та фіналістка міжнародного конкурсу «1minute Projection Mapping in Huis Ten Bosch» в Японії.

Про l’Hybride: