Глаголєви: сімейні вулиці Києва. Частина 5

У Києві є низка вулиць, перейменованих на честь відомих київських родин. Такі топоніми є у кожному районі Києва і вони розкривають різні аспекти розвитку міста. У попередніх частинах ми розповідали про вулиці, названі на честь відомих київських родин, які стали частиною культурного простору міста ( як-то меценати Бродські чи букіністи Ідзиковські ); які формували інтелектуальний простір Києва ( як-то Прахови, Стешенки, Ханенки ); які займалися науковими відкриттями від ядерної фізики до психології ( як-то Кістяківські, Холодні, Костюки ); які відзначилися в гуманітарних дослідженнях ( як-то Житецькі, Рудинські, Шовкопляси ). У завершальній п’ятій частині йдеться про родину священників Глаголєвих, які рятували київських євреїв.

Фото: Зоряна Стельмах

Вулиця Родини Глаголєвих розташована в місцевості Сирець, що належить до Шевченківського району Києва. Її збудували у 1950-х на місці знесеного Сирецького концтабору, дали назву Нова, згодом перейменували на честь дослідника Київської Русі академіка Грекова – одного з творців радянської історіографічної міфологеми про "три братні народи". Нову назву на честь сім’ї Глаголєвих вулиця отримала в 2022 році. І це символічно, адже православні священники Олександр та Олексій Глаголєви, батько й син, рятували євреїв – спочатку від чорносотенних погромів, а згодом від німецьких нацистів, зокрема і від потрапляння в той-таки Сирецький концтабір.

Олександр Глаголєв був богословом-поліглотом. Він володів вісімнадцятьма мовами, зокрема санскритом, фарсі, давньоєврейською – рідкісний талант навіть серед академічних вчених. Закінчив Київську духовну академію, де захистив дисертацію про старозавітну ангелологію, згодом став там професором і викладав на кафедрі єврейської мови і біблійної археології. У 1907 році в академії відбулися перші вибори ректора (до того його призначали); обрали Глаголєва, але Святійший Синод не затвердив цей вибір, адже бачив на місці очільника представника чернечого духівництва (Глаголєв вже був одружений і мав дітей).

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Фото: vechirniy.kyiv.ua Священник Олександр Глаголєв був професором та знав 18 мов.

У 1905 році Глаголєв разом з іншим священником організував хресний хід, щоб зупинити єврейський погром у Києві на Подолі– вийшов з хрестом та хоругвами просто напроти натовпу. У той час він був ієреєм, служив у подільському храмі Миколи Доброго (у 1930-х його зруйнувала радянська влада) – частина погромників впізнала в ньому свого наставника, і це допомогло зупинити злочин. Глаголєв яскраво проявив себе і в сумнозвісній справі Бейліса, коли київського єврея несправедливо звинуватили у ритуальному вбивстві 12-річного хлопчика. Слідство запросило Глаголєва бути експертом з питання іудейських ритуалів, і той засвідчив, що Мойсеїв закон забороняє проливати людську кров та вживати її в їжу – і цим спростував концепцію “кривавого наклепу”. В атмосфері підтримуваного Російською імперією антисемітизму, це був сміливий вчинок.

Глаголєв був добре знайомий з родиною Булгакових, вінчав Михайла Булгакова з його першою дружиною і став прототипом отця Олександра з роману “Біла гвардія”. Дисертацію Глаголєва досі зберігають в Літературно-меморіальному музеї Булгакова.

На початку 1930-х, на хвилі радянської антицерковної кампанії, влада виселила Глаголєва з дому: він був змушений оселитися у маленькій кімнатці на сходовій клітці, яка вела до дзвіниці Варваринської церкви. За цим послідував арешт за хибним звинуваченням у належності до "Істинно-Православної Церкви" – підпільного релігійного руху, пов'язаного з так званими "іосифлянами", прихильниками митрополита Петроградського Йосифа, які відмовилися визнати компромісну політику лояльності до радянської влади. Пів року Глаголєв пробув у Лук'янівській тюрмі – його випустили, ймовірно за браком доказів. Якийсь час він продовжував службу у храмі Миколи Набережного, але Великого Терору не пережив. 1937 року його знов заарештували і знов доправили до Лук’янівської в’язниці – але цього разу за участь у вигаданій «фашистській організації церковників». Глаголєва допитували 18 разів, змушуючи годинами стояти із запрокинутою назад головою – звична катувальна практика НКВС того часу. Священник помер за гратами. За 80 років, у 2019-му, Священний Синод Української Православної Церкви визнав його священномучеником.

Фото: Історична правда Олександр Глаголєв з родиною

В Олександра Глаголєва було троє дітей; батьківськими стопами пішов старший, Олексій.

Олексій Глаголєв до Другої світової встиг отримати дві освіти, поєднавши науку і релігію: одразу після гімназії вивчав богослів’я в Київській духовній академії – до її остаточного закриття в 1924-му; згодом, вже дорослим, у 35 років закінчив фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту.

В 1930-х його, як і батька, переслідували, однак йому вдалось вижити в жорнах репресій. 1932 року – арешт за звинуваченням у "контрреволюційній діяльності". Утримання під вартою було відносно коротким – ймовірно, його відпустили через брак доказів. Проте звільнення не означало повної реабілітації: після виходу на волю радянська влада позбавила Олексія Глаголєва виборчих прав як сина "служителя культу". Статус "лишенця" означав не тільки заборону голосувати, а й неможливість займати відповідальну посаду, вимогу платити вищі податки та збори, відсутність права на пенсію чи допомогу з безробіття, продуктові картки найнижчої категорії. І найважливіше для Глаголєва – заборону на отримання вищої освіти. Саме тому йому вдалося вступити до Київського педінституту лише в 1936 році, коли нова конституція СРСР скасувала поняття “лишенців”. Він перебивався на різних роботах, від сторожа дитячого садка до робітника фруктоварочного заводу.

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З початком німецької окупації України Глаголєв почав шукати можливість висвячення. Знайшов її у Кременці – це місто було важливим духовним центром Волині. Після цього почав служити у Покровській церкві на Подолі. Саме там він розгорнув діяльність із порятунку євреїв в окупованому Києві: виписував їм довідки про хрещення зі слов’янськими іменами, які були для гестапо доказом неєврейського походження. Окремих вже виявлених та переслідуваних євреїв Глаголев ховав у церкві, на дзвінниці, та, разом із дружиною Тетяною, у напівпідвальному приміщенні власного будинку. Там, зокрема, два роки прожила Ізабелла Міркіна з донькою Іриною. У квітні 1942-го Глаголєв чи не єдиний з київських священників відмовився проводити урочисту службу в день народження Гітлера. Протягом окупації кілька разів зазнавав побиття від нацистів за різні акти непокори.

Фото: cdiak.archives.gov.ua о. Олексій Глаголєв під час богослужіння в Покровській церкві на Подолі

Після вигнання німців служив у кількох київських церквах, зазнавав переслідувань з боку КҐБ як син "ворога народу" – його постійно переміщали з храму в храм, не дозволяючи створити власну парафію. У 1963-му домігся перегляду справи батька і реабілітації. Помер у Києві в 1972-му. За 20 років, у 1992-му, ізраїльський інститут Яд Вашем визнав його разом з дружиною "Праведниками народів світу" за порятунок євреїв під час Голокосту. Цього звання удостоїли і родину його брата Сергія – під час Другої світової він воював на фронті, а його дружина із сестрами також переховували київських євреїв.

У 2002 році, до століття Олексія Глаголєва на стіні Києво-Могилянської академії встановили меморіальну дошку, присвячену священникам Олександру та Олексію.

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Київська “сімейна топоніміка” охоплює 15 родин: попри різницю епох, фахів і навіть віросповідання, усі вони доклалися до розбудови Києва як інтелектуального наукового, культурного і духовного центру в умовах, коли державна влада – імперська чи радянська — залишалася до розвитку міста байдужою або навіть активно протидіяла йому. Окремих меценатів переслідували за недоречну щедрість, науковців – за небажані відкриття, священників – за віру, мовознавців – за мову. Водночас іншим родинам, чи навіть членам тієї самої родини, вдавалося будувати цілком успішні кар’єри у таких несприятливих умовах. Хтось з героїв цього циклу загинув у засланні, а хтось став академіком чи депутатом. Та всі вони вважали Київ своїм домом і їх життя були нерозривно пов’язані з долею міста.