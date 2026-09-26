В Іспанії закликають скасувати виступи скрипаля Вадима Рєпіна та піаніста Ніколая Луганського

Концерти пропутінських артистів заплановані на 18 жовтня в Культурному в центрі Мігеля Делібеса у Вальядоліді та на 20 жовтня в Національній музичній аудиторії в Мадриді.

Міжнародна ініціатива Arts Against Aggression опублікувала відкритий лист із закликом скасувати виступи російських артистів – скрипаля Вадима Рєпіна та його партнера піаніста Ніколая Луганського в Культурному в центрі Мігеля Делібеса (Centro Cultural Miguel Delibes) у Вальядоліді та в Національній музичній аудиторії (Auditorio Nacional de Música) в Мадриді. Концерти заплановані на 18 та 20 жовтня.

У зверненні наголошують на пропагандистській діяльності Рєпіна, якого Владімір Путін удостоїв званням народного артиста РФ у квітні 2022 року, та, який отримав кошти з фонду Путіна, заснованого у 2021 році.

«Рєпін, громадянин Бельгії та житель Австрії, бере активну участь у пропагандистських ініціативах Кремля і від початку повномасштабного вторгнення⁹ в Україну отримав понад 100 мільйонів рублів безпосередньо від Фонду пропаганди Путіна», – йдеться в листі.

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Автори листа також звертають увагу на публічну підтримку анексії Криму Луганським та його виступи на окупованих Росією українських територіях усупереч міжнародному праву.

«В інтерв'ю німецькій газеті Concerti він порівняв це з возз'єднанням Східної та Західної Німеччини, неправдиво стверджуючи, що Крим завжди був російським до 1991 року. Порушуючи міжнародне право, Ніколай Луганський неодноразово виступав на окупованій українській території, зокрема виступив у Донбас Опері з Донецьким симфонічним оркестром та в Донецькій державній академічній філармонії», – зазначають у листі.

Крім цього, активісти висловили обурення через заплановане виконання Рєпіним та Луганським музичних творів композитора Сергія Прокофʼєва, який народився в селі Сонцівка, що нині є частиною Донецької області, яка перебуває під російською окупацією.

«Особливо цинічно, що промоутери туру Рєпіна та Луганського зображують цих двох лоялістів Путіна як «гігантів сучасної російської школи», які «об’єднують зусилля», щоб виконувати музику «свого співвітчизника Прокоф’єва» –композитора, який насправді жив під тим самим політичним тиском, який вони зараз підтримують і представляють в Іспанії», – підкреслюють у листі.

У листі також згадують низку інституцій різних країн, де вже раніше переглянули свою співпрацю з Рєпіним та Луганським – зокрема в Італії, Германії, США, Угорщині, Литві.

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