У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

В Іспанії закликають скасувати виступи скрипаля Вадима Рєпіна та піаніста Ніколая Луганського

Концерти пропутінських артистів заплановані на 18 жовтня в Культурному в центрі Мігеля Делібеса у Вальядоліді та на 20 жовтня в Національній музичній аудиторії в Мадриді.

CultHub
В Іспанії закликають скасувати виступи скрипаля Вадима Рєпіна та піаніста Ніколая Луганського
Ніколай Луганський (ліворуч) та Вадим Рєпін (праворуч)
Фото: centroculturalmigueldelibes.com

Міжнародна ініціатива Arts Against Aggression опублікувала відкритий лист із закликом скасувати виступи російських артистів – скрипаля Вадима Рєпіна та його партнера піаніста Ніколая Луганського в Культурному в центрі Мігеля Делібеса (Centro Cultural Miguel Delibes) у Вальядоліді та в Національній музичній аудиторії (Auditorio Nacional de Música) в Мадриді. Концерти заплановані на 18 та 20 жовтня.

У зверненні наголошують на пропагандистській діяльності Рєпіна, якого Владімір Путін удостоїв званням народного артиста РФ у квітні 2022 року, та, який отримав кошти з фонду Путіна, заснованого у 2021 році.

«Рєпін, громадянин Бельгії та житель Австрії, бере активну участь у пропагандистських ініціативах Кремля і від початку повномасштабного вторгнення⁹ в Україну отримав понад 100 мільйонів рублів безпосередньо від Фонду пропаганди Путіна», – йдеться в листі.

Реклама

Автори листа також звертають увагу на публічну підтримку анексії Криму Луганським та його виступи на окупованих Росією українських територіях усупереч міжнародному праву.

«В інтерв'ю німецькій газеті Concerti він порівняв це з возз'єднанням Східної та Західної Німеччини, неправдиво стверджуючи, що Крим завжди був російським до 1991 року. Порушуючи міжнародне право, Ніколай Луганський неодноразово виступав на окупованій українській території, зокрема виступив у Донбас Опері з Донецьким симфонічним оркестром та в Донецькій державній академічній філармонії», – зазначають у листі.

Крім цього, активісти висловили обурення через заплановане виконання Рєпіним та Луганським музичних творів композитора Сергія Прокофʼєва, який народився в селі Сонцівка, що нині є частиною Донецької області, яка перебуває під російською окупацією.

«Особливо цинічно, що промоутери туру Рєпіна та Луганського зображують цих двох лоялістів Путіна як «гігантів сучасної російської школи», які «об’єднують зусилля», щоб виконувати музику «свого співвітчизника Прокоф’єва» –композитора, який насправді жив під тим самим політичним тиском, який вони зараз підтримують і представляють в Іспанії», – підкреслюють у листі.

У листі також згадують низку інституцій різних країн, де вже раніше переглянули свою співпрацю з Рєпіним та Луганським – зокрема в Італії, Германії, США, Угорщині, Литві.

Про Arts Against Aggression:

  • міжнародний рух, започаткований у 2014 році, який бореться проти російської культурної пропаганди в США та Європі;
  • до глобальної мережі входять митці, діячі культури, науковці, активісти та установи, які виступають проти використання мистецтва й культури для легітимізації агресії, авторитаризму та імперського панування.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies