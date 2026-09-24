Німецько-український фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» покажуть на Віденському кінофестивалі

Німецько-український ігровий фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» (I Rarely Wake Up Dreaming) німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової увійшов до програми Viennale, що триватиме з 22 жовтня до 3 листопада. Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Я рідко прокидаюсь мріючи» заснований на реальних подіях та розповідає історію української квір-пари. Оля завжди ідентифікувала себе як лесбійка, а тепер живе зі своїм хлопцем Олегом, який нещодавно здійснив гендерний перехід. Ці зміни перетинаються з повномасштабним російським вторгненням. Спробу евакуюватися з Києва ускладнює сувора паспортна політика та системна трансфобія. Фільм має на меті розповісти про зв'язок між внутрішніми та зовнішніми трансформаціями, а також про те, як суспільство окреслює межі між чоловічим і жіночим.

Головні ролі виконали Таня Миронишева (Оля) та Маркус Брайт (Олег). У другорядних ролях зіграли Ірина Мак, Віктор Жданов, Майя Соболевська, Марія Миронишева та Олександр Рудницький.

Стрічку створили у співпраці продюсерської компанії X-Filme німецького режисера і сценариста Тома Тиквера й української компанії 2Brave Productions Ольги Брегман і Наталії Лібет.

Нагадаємо, світова премʼєра фільму відбулась на 79-му Міжнародному кінофестивалі в Локарно, де стрічка здобула відзнаку The Environment is Quality of Life (Довкілля – це якість життя). А на 64-му кінофестивалі в Нью-Йорку (NYFF) відбулась північноамериканська премʼєра в програмі Main Slate NYFF.

Про Viennale (Vienna International Film Festival):

щорічний міжнародний кінофестиваль у Відні, який проводять у жовтні;

заснований у 1960 році;