Пісня Елли Ленглі побила рекорд лідерства в американському чарті Billboard

Композиція не падає нижче 1-ої позиції вже майже пів року.

Кантрі-хіт Choosing Texas американської виконавиці Елли Ленглі встановив новий рекорд безперервного перебування на першому рядку найвідомішого музичного чарту США Billboard.

Як пише BBC, пісня про побоювання, що коханий чоловік втече з іншою жінкою, очолює список найбільш популярних композицій ось вже 23 тижні поспіль. Таким чином їй вдалося перевершити досягнення Мераї Кері, чий різдвяний хіт All I Want For Christmas Is You свого часу тримався на чолі US Billboard упродовж понад 5 місяців.

Успіх Ленглі несподівано змусив музичних критиків говорити про те, як культура стрімінгу заважає просуванню нової музики. За статистикою, понад 60% прослуховувань через популярні платформи припадає на пісні, створені лише 0,4% виконавців. Стрімінгові сервіси зазвичай не спонукають користувачів спробувати щось нове, а пропонують раз за разом грати вже знайомі пісні зі збережених плейлистів.