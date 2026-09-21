Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Оксана Забужко зустрінеться із читачами в Чехії

Авторка говоритиме на теми памʼяті, сили мови та літератури в час війни. 

CultHub
Оксана Забужко зустрінеться із читачами в Чехії
Презентація книжки «Наша Європа» Оксани Забужко.
Фото: скрин відео

3 жовтня у празьку центрі сучасного мистецтва DOX відбудеться розмова української письменниці Оксани Забужко та поетки Марії Ілляшенко. Розмова розгортатиметься навколо есею Забужко «Найдовша подород» про витоки російсько-української війни. Також торкатимуться тем памʼяті, мови та літератури. 

Оксана Забужко – українська письменниця, одна з найяскравіших постатей сучасної української культури. Міжнародне визнання їй принесла повість «Польові дослідження з українського сексу» (1996). Її роман «Музей покинутих секретів» (2009) – це масштабна родинна сага, яка стала одним із перших сучасних українських романів, що поєднав особисту й родинну пам'ять із витісненою історією ХХ століття.

Серед інших її творів, опублікованих англійською мовою, — «Царство впалих статуй: вірші та есеї» (A Kingdom of Fallen Statues: Poems and Essays, 1996) та збірка оповідань «Тут могла бути ваша реклама» (Your Ad Could Go Here, 2014). 

Реклама

Її книжки перекладено більш ніж двадцятьма мовами, вони отримали численні міжнародні нагороди, зокрема премію «Angelus» за найкращу центральноєвропейську книжку (2013), Національну премію України імені Тараса Шевченка (2019) та орден Почесного легіону Франції (2023).

Марія Ілляшенко — поетка, письменниця та перекладачка чесько-українського походження. Вона є авторкою трьох поетичних збірок. У найновішій із них, «Дикі міські історії» (Zvířata přicházejí do města, 2025), вона зосереджується на великому місті як домі для людей, тварин і рослин.

Її перша книжка, «Осип прямує на південь» (Osip míří na jih, 2015), була номінована на премію Magnesia Litera в категорії «Дебют року». Вона також пише оповідання, колонки та есеї.

У 2023 році здобула премію Тома Стоппарда за найкращий есей, написаний чеською мовою, у якому порушила тему центральноєвропейської культурної ідентичності.

Перекладає з польської та української на чеську, переважно сучасну поезію. Упорядкувала низку книжок, зокрема антологію воєнних репортажів «Хліб із мінного поля» (Chleba z minového pole, 2022). З 2022 року працює редакторкою в DOX, де готує до видання каталоги виставок та інші книжки.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies