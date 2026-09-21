Оксана Забужко зустрінеться із читачами в Чехії

Авторка говоритиме на теми памʼяті, сили мови та літератури в час війни.

3 жовтня у празьку центрі сучасного мистецтва DOX відбудеться розмова української письменниці Оксани Забужко та поетки Марії Ілляшенко. Розмова розгортатиметься навколо есею Забужко «Найдовша подород» про витоки російсько-української війни. Також торкатимуться тем памʼяті, мови та літератури.

Оксана Забужко – українська письменниця, одна з найяскравіших постатей сучасної української культури. Міжнародне визнання їй принесла повість «Польові дослідження з українського сексу» (1996). Її роман «Музей покинутих секретів» (2009) – це масштабна родинна сага, яка стала одним із перших сучасних українських романів, що поєднав особисту й родинну пам'ять із витісненою історією ХХ століття.

Серед інших її творів, опублікованих англійською мовою, — «Царство впалих статуй: вірші та есеї» (A Kingdom of Fallen Statues: Poems and Essays, 1996) та збірка оповідань «Тут могла бути ваша реклама» (Your Ad Could Go Here, 2014).

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Її книжки перекладено більш ніж двадцятьма мовами, вони отримали численні міжнародні нагороди, зокрема премію «Angelus» за найкращу центральноєвропейську книжку (2013), Національну премію України імені Тараса Шевченка (2019) та орден Почесного легіону Франції (2023).

Марія Ілляшенко — поетка, письменниця та перекладачка чесько-українського походження. Вона є авторкою трьох поетичних збірок. У найновішій із них, «Дикі міські історії» (Zvířata přicházejí do města, 2025), вона зосереджується на великому місті як домі для людей, тварин і рослин.

Її перша книжка, «Осип прямує на південь» (Osip míří na jih, 2015), була номінована на премію Magnesia Litera в категорії «Дебют року». Вона також пише оповідання, колонки та есеї.

У 2023 році здобула премію Тома Стоппарда за найкращий есей, написаний чеською мовою, у якому порушила тему центральноєвропейської культурної ідентичності.

Перекладає з польської та української на чеську, переважно сучасну поезію. Упорядкувала низку книжок, зокрема антологію воєнних репортажів «Хліб із мінного поля» (Chleba z minového pole, 2022). З 2022 року працює редакторкою в DOX, де готує до видання каталоги виставок та інші книжки.