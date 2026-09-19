Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Це важливий крок до інтеграції України в європейський культурний та аудіовізуальний простір. Вперше врегульовуємо копродукцію серіалів. Документ підписали під час Карпатського інтеграційного саміту. Для української індустрії це нові можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки", – написала Бережна у фейсбуці.

Вона наголосила, що Конвенція дає можливість отримувати статус офіційної копродукції та гарантує частку прав на створений продукт і доходів від його використання. Вона також встановлює гнучкі умови фінансової участі - мінімальний внесок партнера може бути незначним, що відкриває більше можливостей для участі українських команд у великих міжнародних проєктах.

"Працюємо, щоб українські історії більше бачили у світі. А наші продюсери й творчі команди — отримали більше можливостей створювати міжнародні проєкти та знаходити нові аудиторії", - додала Бережна.