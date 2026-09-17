Ювілейний Київський тиждень критики оголосив міжнародну програму

Ювілейний десятий Київський тиждень критики, який відбуватиметься з 15 до 21 жовтня 2026 року, оголосив міжнародну програму. Про це повідомила команда фестивалю.

Горор «Секс і смерть у таборі “Міазма”» Джейн Шонбрун стане фільмом-відкриттям фестивалю. Світова прем’єра стрічки відбулась на цьогорічному Каннському кінофестивалі, а одну з головний ролей у ній зіграла Джилліан Андерсон.

У фільмі йдеться про амбітну молоду режисерку Кріс, яка береться перезапустити колись культову серію жахів «Табір Міазма». У пошуках натхнення вона знаходить Біллі — зірку першої стрічки, яка роками живе відлюдницею на території того ж табору. Їхнє знайомство стирає межу між сценарієм і реальністю, затягуючи обох у вир страху, шаленства та одержимості.

Реклама

Фото: КТК Кадр з фільму «Секс і смерть у таборі “Міазма”»

Драма «Батьківщина» — нова стрічка оскароносного Павела Павліковського, за яку він отримав приз за режисуру на Каннському кінофестивалі. Картина розповідає, як улітку 1949 року після шістнадцяти років вигнання нобелівський лауреат Томас Манн повертається до Німеччини разом із донькою Ерікою. Поки батько й донька розходяться в оцінках зруйнованої батьківщини, обидві частини розколотої країни в умовах Холодної війни прагнуть зробити видатного письменника власним символом. Головну роль у фільмі зіграла номінантка на премію «Оскар» Сандра Гюллер.

Фото: КТК Кадр з фільму «Батьківщина»

Комедійний трилер «Дикий кінь номер дев'ять» ірландського режисера Мартіна Мак-Дони, за роль у якому Джон Малкович був визнаний найкращим актором на Венеційському кінофестивалі, який завершився минулого тижня. Українська прем’єра фільму відбудеться на Київському тижні критики. Стрічка розповідає про те, як напередодні військового перевороту в Чилі 1973 року керівник місцевої резидентури ЦРУ відряджає оперативників Кріса та Лі із Сантьяго на віддалений острів Пасхи. Утім, місія опиняється під загрозою, коли стосунки Кріса з двома бунтівними студентками ризикують перетворити поїздку до цього ізольованого раю на катастрофу.

Фото: КТК Кадр з фільму «Дикий кінь номер дев'ять»

Драмеді «Клубне дитя» Джордана Фьорстмана, яке підкорило глядачів Каннського кінофестивалю. У центрі сюжету — Пітер, легенда танцмайданчика й безвідповідальний тусовщик. Він знає всі принади й темні закутки нічного життя. Та одного ранку в його житті з'являється десятирічний син, про існування якого Пітер і не здогадувався. Тепер йому доведеться якось поєднати клуб, сумнівні оборудки та батьківство — і це та комбінація, до якої його не готувала жодна вечірка.

Фото: КТК Карр з фільму «Клубне дитя»

10-й Київський тиждень критики також покаже програму «Фокус: Україна — Швейцарія» та ретроспективу, присвячену 10-річчю фестивалю.

Реклама

Цього року абонементів на фестиваль не буде; доступ на покази відбуватиметься за квитками.

Цьогорічний фестиваль стане підсумком десятиліття роботи та останнім перед тим, як проєкт піде на тимчасову паузу. За час повномасштабної війни команда фестивалю скоротилася (частина колег долучилася до війська, частина релокувалася), а реалії кіноіндустрії та країни суттєво змінилися. Команда ухвалила рішення призупинити проведення події, щоб переосмислити її формат.

«Щоб фестиваль розвивався і залишався таким, яким ми його задумували, потрібні зміни. А для змін потрібні час, люди й ресурси. Нам не хотілося б продовжувати подію за інерцією, поступово забуваючи, навіщо ми її почали. Ми досі хочемо робити найкращий фестиваль ігрового кіно, який можемо собі уявити. Той, заради якого самим кортить взяти відпустку й провести цілий тиждень у кінозалі. Тому ми беремо паузу — щоб переосмислити формат, зібрати сили й ресурси та знайти можливість утілити все, що нам ще хочеться зробити», — зазначає команда фестивалю.

З повним текстом стейтменту кураторів та організаторів можна ознайомитися на офіційному сайті Київського тижня критики.

***

Київський тиждень критики – міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині: критикиня, кінокураторка, редакторка Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер, керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру Станіслав Битюцький, член ФІПРЕССІ й автор видань LB.ua й DTF Magazine Сергій Ксаверов і кінокритикиня, лекторка курсу про кіно в «Культурному Проекті», кураторка кінозалу в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV Анна Дацюк.