Україна висунула на «Оскар» документальний фільм «Сліди»

Він про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство й катування під час російської агресії.

Український Оскарівський комітет обрав документальну стрічку «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар».

Фільм побореться за нагороду в категорії «Найкращий міжнародний фільм». Крім того, проєкт здобув право претендувати на статуетку в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм».

Світова прем’єра стрічки відбулася цього року на Берлінському міжнародному кінофестивалі у секції Panorama Dokumente, де автори отримали глядацький приз.

Пізніше проєкт став найкращим фільмом документального конкурсу на правозахисному фестивалі Movies That Matter у Гаазі, а також увійшов до 20 фаворитів глядачів на канадському фестивалі Hot Docs.

Картина розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство й катування під час російської агресії. В центрі сюжету — історія колишньої полонянки Ірини Довгань, яка зараз фіксує свідчення постраждалих на деокупованих територіях. Режисерка Аліса Коваленко, яка також пережила російський полон на початку війни, зазначила, що висунення фільму на «Оскар» дає змогу привернути увагу світу до воєнних злочинів окупантів і підсилити голоси вцілілих жінок.

Продюсуванням стрічки займалися Наталія Лібет та Ольга Брегман з кінокомпанії 2Brave Productions, які є членкинями Американської кіноакадемії. Для привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми сексуального насильства під час війни команда фільму вже організувала низку спеціальних показів і заходів за кордоном.