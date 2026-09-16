З Херсонщини евакуювали ще чотирьох людей, під постійною загрозою ударів ворожих дронів

Нещодавно оселя подружжя була пошкоджена внаслідок атаки, тому вони вимушені були переїхати.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Із Новорайська на Херсонщині, який постійно перебуває під атакою російських безпілотників, вдалося евакуювати в безпечні місця четверо людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

Працівники поліції евакуювали 53-річного чоловіка, його 45-річну дружину та ще двох місцевих мешканок віком 39 та 63 роки.

Реклама

Нещодавно в Новорайську внаслідок атаки російського дрона типу «Молнія» була пошкоджена оселя сімейної пари. Через це вони звернулися до правоохоронців, щоб ті допомогли їм виїхати з небезпечної зони. Про евакуацію попросили ще дві жительки громади, які також потребували безпечного прихистку.

Правоохоронці броньованим автомобілем перевезли людей у безпечне місце. Надалі вони планують переїхати до інших населених пунктів області.

Прифронтові населені пункти Бериславського району щодня під масованими ударами окупантів, тому там кожного дня дедалі небезпечніше.

"Якщо ви або ваші рідні бажаєте евакуюватися, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102 або ж до обласного контакт-центру: 0800-101-102 та 0800-330-951", - зазначили в поліції.