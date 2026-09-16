Україна виступає за поширення заборони на в’їзд учасникам російської агресії не лише до країн Євросоюзу, а й до держав "Групи семи", Австралії та Південної Кореї.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише Укрінформ.

За його словами, Україна вважає, що практику Естонії щодо заборони в’їзду учасникам російської агресії проти України слід поширити на всі країни ЄС. Київ також готовий передати європейським державам список російських військових.

"Зробивши цей крок у ЄС, ми розширюватимемо його дії на інші країни, зокрема Групи семи (G7). Тобто, звісно, йдеться про США, Канаду, Велику Британію, а також Австралію, Республіку Корея та, можливо, інші дотичні держави", – сказав Тихий.