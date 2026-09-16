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ЄС спрямує невикористані кошти оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною

Частина країн ЄС не скористалася повністю доступним їм фінансуванням.

ЄС спрямує невикористані кошти оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Невикористані кошти європейської оборонної програми SAFE спрямують на підтримку України. Їх використають для фінансування спільних проєктів із українськими оборонними підприємствами.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної промови "Про становище ЄС", пише Politico.

"Завдяки коштам, що залишилися від SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими підприємствами", – сказала фон дер Ляєн.

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SAFE – це програма ЄС обсягом 150 млрд євро, яка передбачає надання державам-членам пільгових позик на оборонні потреби. Частина країн ЄС не скористалася повністю доступним їм фінансуванням, через що залишилися невикористані кошти.

Тепер їх планують перенаправити на нову програму спільних проєктів з українськими оборонними компаніями.

За словами фон дер Ляєн, це дозволить поєднати бойовий досвід України та потенціал її оборонно-промислового комплексу з європейськими оборонними виробниками.

Очікується, що кошти використовуватимуть для підтримки виробництва озброєння безпосередньо в Україні та розвитку спільних оборонних проєктів із європейськими партнерами.

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