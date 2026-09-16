Понад 100 км кордону Польщі з Україною посилять електронними системами захисту

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Польща планує обладнати електронними системами захисту понад 100 км сухопутного кордону з Україною. Вони доповнять фізичні загородження та включатимуть системи моніторингу й детектори руху.

Про це заявила заступниця головного коменданта Прикордонної служби Польщі Віолета Горжковська, інформує Polskie Radio.

За її словами, один із запланованих проєктів охопить 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби. Ще 43 км кордону обладнають у зоні відповідальності Бещадського відділу.

Окрім українського напрямку, Польща має намір розширити системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, там встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників.

На інвестиції для посилення обох кордонів Польща отримала кошти від Європейського Союзу.

Що передувало?

Польща розпочала зміцнення інфраструктури на пунктах пропуску вздовж кордону з Україною. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. До виконання робіт уже залучили військовослужбовців саперного полку. Військові інженери облаштовують та зміцнюють прикордонні пости і супутню інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.